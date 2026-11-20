首相安华表示，尽管面对各种压力，他绝不后悔全力支持中国国家主席习近平，并重申大马致力于加强与中国的双边关系。

安华说，他支持习近平是因为对其领导能力充满信心，尤其是他能够促使世界主要大国聚首，并在地缘政治局势不确定之际推动和平。

“因此，尽管面对各种压力，我对全力支持您这位世界杰出领袖，以及致力于建立牢固的双边关系，完全没感到后悔。”

他今日上午在麒麟山庄国宾馆与习近平举行双边会谈，在会上致词时这么说。

安华赞扬习近平促成美国总统川普与俄罗斯总统普汀会面，并形容这是少有世界领袖能办到的事。

“只有习主席能做到这一点，我不知道还有谁能办到。我要向您表示祝贺，因为这意义重大，像我们这样的发展中国家，都希望看到一位具备智慧和勇气的领袖，能够促成这三方聚首。”

指中美俄会晤有助维持和平

安华也赞扬中国成功主办亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议周，并表示大马对中国的基础设施规模，以及活动的整体安排，包括对代表团的款待都留下深刻印象。

他说，大马代表团对有关安排表示赞赏，并希望在大马借鉴中国的一些做法。

安华也提到今年9月访问上海及杭州期间，也与中国总理李强举行会谈，进一步巩固双边关系，随后两国同意扩大多个领域的合作。

另外，安华在会后对大马媒体说，中美俄三巨头昨日会晤，对维护区域及全球和平与稳定的努力至关重要。

他说，维护和平与稳定的努力也将使大马受惠，尤其是在与其他国家的贸易关系方面，包括涉及石油进口的俄罗斯贸易。

“这对各国非常重要，因为这能保障和平，也让本区域及大马能够确保我们的重点不仅是和平，也包括贸易与投资。”