行动党马六甲市国会议员邱培栋因为质疑瓜登市商店周五暂休指令，面对党内外排山倒海的抨击后，今天公开道歉。

“此前，我曾就瓜拉登嘉楼每周五暂停营业的指令发表贴文，现谨此公开道歉。”

“我承认当时表达欠妥，贴文遣词与语气有失分寸，不仅引起误会，冒犯他人，更令社会大众，尤其是穆斯林群体感到不安。”

“我要说明，我一向尊重伊斯兰、周五祈祷的习俗，以及穆斯林履行宗教义务的权利，绝无意质疑或贬低这项宗教仪式的意义。”

为失言负起全责

邱培栋今早7点12分在社媒发表道歉声明，坦承自己身为人民代议士和领袖，发表意见时本应更加谨慎、负责且体察民情，尤其触及宗教课题与多元社会敏感神经之际。

“对于各界的劝诫与批评，我虚心接受，并愿为此次发言失当负起全责。”

“谨此再次向所有因为我贴文而受冒犯或伤害的人士致以诚挚歉意。我将汲取教训，日后发言必定更加审慎。”

“谨致最深切的歉意。”

邱培栋也是行动党全国组织秘书，他昨天走访登嘉楼后，在面子书贴文，反对瓜拉登嘉楼地方当局强制商店在周五暂停营。

“我们尊重穆斯林周五祈祷，但应该要有更全面的政策，避免影响非穆斯林的作业。”

不过这番言论却招致来外界抨击，也挨自家人的批评，包括公正党汉都亚再也国会议员阿当阿里和行动党文冬国会议员雪芙拉。



