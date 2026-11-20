既未辞职何来留任？森王宫促依斯迈证明仍握多数
森美兰州王宫澄清，所谓严端慕赫力兹要求依斯迈拉欣留任大臣的说法不准确，因为对方已否认辞职，但其仍须证明获得州议会多数议员的支持。
森州王室总管今天发文告重申，大臣的辞职只有在获得严端御准后方可生效，而王宫之前尚未确认该辞职信。
“在今早森州四大酋长也在场的觐见仪式上，依斯迈拉欣向殿下表示，该辞职信并非由他提呈，而且他也不同意提呈该信函。他今日在记者会上也表达了相同立场。”
“既然依斯迈拉欣已表明他没有辞职，那么声称王宫要求他继续留任大臣（的说法）并不准确，也不符合事实依据。”
森美兰州王宫澄清，所谓严端慕赫力兹要求依斯迈拉欣留任大臣的说法不准确，因为既然对方否认辞职，就不存在所谓“留任”的情况。
此外，森美兰州王宫敦促依斯迈，证明自己仍获得州议会多数议员的支持。
森州王室总管今天发文告重申，大臣的辞职只有在获得严端御准后方可生效，而王宫之前尚未确认该辞职信。
“在今早森州四大酋长也在场的觐见仪式上，依斯迈拉欣向殿下表示，该辞职信并非由他提呈，而且他也不同意提呈该信函。他今日在记者会上也表达了相同立场。”
“既然依斯迈拉欣表明他没有辞职，那么声称王宫要求他继续留任大臣（的说法）并不准确，也不符合事实依据。”
“这个问题根本不存在，因为他已强调自己没有辞职。”
须呈新行政议员名单
文告指出，森州王宫将全面遵守宪政惯例及宪法条文，而依斯迈拉欣必须证明自己仍获得州议会多数议员的支持。
此外，森州王宫表示，依斯迈拉欣也必须提呈新一届州行政议员名单，以供殿下审议。
“待上述事项完成后，州议会召开日期及州财政预算案提呈日期，将依据《森美兰州宪法》来敲定。”
”殿下希望能够尽快解决这项事宜，以维护森美兰州人民的利益。”
依斯迈拉欣今早入宫觐见严端后声称，慕赫力兹已谕令其继续履行大臣职务，以确保州政府行政运作保持连贯。
他也澄清本身既没有提呈辞函，也没有同意辞职。
此外，他更向慕赫力兹提呈承诺书，除了承认之前的过失，也强调对方仍是合法的最高统治者。
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