森美兰州王宫澄清，所谓严端慕赫力兹要求依斯迈拉欣留任大臣的说法不准确，因为对方已否认辞职，但其仍须证明获得州议会多数议员的支持。

森州王室总管今天发文告重申，大臣的辞职只有在获得严端御准后方可生效，而王宫之前尚未确认该辞职信。

“在今早森州四大酋长也在场的觐见仪式上，依斯迈拉欣向殿下表示，该辞职信并非由他提呈，而且他也不同意提呈该信函。他今日在记者会上也表达了相同立场。”

“既然依斯迈拉欣已表明他没有辞职，那么声称王宫要求他继续留任大臣（的说法）并不准确，也不符合事实依据。”