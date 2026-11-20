尽管希盟与国阵关系愈发紧张，惟诚信党主席莫哈末沙布坚信，团结政府仍有挽救的余地。

莫哈末沙布也是希盟署理主席，他受访时声称，眼下局势早在他们的预料之中，并仍能够采取行动扭转乾坤。

他表示，无论针对执政党内部或外部政党关系，他们都会展开后续应对行动。

无论如何，他坦言，希望希盟最高领袖安华能够带头改变作风与行动。

“依我看，这个政府依然有救。这是我的个人看法，但我不能在这里透露……（现在说出来）秘密就曝光了。”

末沙布当时是在播客节目《Explain Sikit》做客；外界认为希盟未能有效反击政敌的攻势，主持人询问希盟尤其诚信党的应对策略。

除了面对在野阵营的攻击，希盟也频频受到巫统与国阵领袖抨击，尽管后者同属联邦执政阵营。

希盟日前在马六甲选举受挫后，巫统方面的抨击声浪愈发猛烈。

在此以前，希盟在沙巴、柔佛及森美兰选举的表现同样欠佳。

11月16日，智库灵感中心研究员尤斯里（Mohd Yusri Ibrahim）表示，希盟只要迅速采取妥当措施扭转局势，仍具备与其它政党一较高下的实力。

尤斯里解释，希盟领袖皆是资历深厚、能力出众的政治人物，理应具备引领联盟重回正轨的政治敏锐。

他认为，眼下的当务之急，就是重振希盟，使其恢复成活跃且具建设性的政治实体。

同在内阁难以放手竞争

莫哈末沙布表示，尽管各项后续措施尚需时日发酵，但他深信这些行动终将奏效。

“我们（希盟）将开始塑造新的政治论述。这事定能成行，而且不会耗时太久，因为民意往往能在短时间转变。”

希盟内阁成员虽不乏资深从政者，但外界仍会觉得其政治行动缺乏协调，末沙布解释，这背后存在若干掣肘。

他暗指巫统部长说，“因为与我们交锋的另一方，每周也坐在同一张内阁会议桌上……试问我们该如何放手竞争，对吧？”

受询及希盟领袖之间是否缺乏沟通，甚至连WhatsApp群组都没有，莫哈末沙布承认联盟内部确实存在不足，但各方正逐步设法改善。

承认希盟领袖很少碰面

莫哈末沙布补充，希盟领袖一直都有讨论，只是往后开会的频率会比以往更高。

受询及过去多久碰面一次，他答道，“很少……非常少。我们现在经常见面了。”

他表示，希盟如今面对的深层挑战，在于政敌正操弄一套以马来人及伊斯兰情绪为主导的政治论述。

另一边厢，他也认为，巫统在国会会议期间公开批评安华的做法有欠妥当。

他举例，巫统主席兼副首相阿末扎希早前便在议会厅内，指控政府歧视国阵选区。

“我们交由首相定夺此事。在这样的局势下，对方不在内部会议上反映，反而直接在国会开炮批评。”

“我认为，此举已违背了联合执政的政治伦理。”