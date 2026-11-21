社交媒体倡议组织“人民社媒攻势秘书处”今日报案，指控有心人密谋推翻森州大臣依斯迈拉欣，以及严端慕赫力兹。

“人民社媒攻势秘书处”（Sekretariat Gerak Gempur Media Sosial Rakyat，简称Sekpur）总秘书拉扎里扎卡里亚指出，他们怀疑有人伪造和提呈所谓的大臣辞职信，企图在依斯迈拉欣不知情下将他拉下台。

他们也怀疑，策划这封假大臣辞职信的幕后黑手，与企图通过非法手段推翻或罢黜森州严端的势力有所勾结。

《马新社》报道，拉扎里（Razali Zakaria）今日在吉隆坡金马警区总部报案后，向记者发表上述看法。

他促请警方彻底调查，揪出策划、指示、伪造并把辞职信呈交王宫的黑手。

他也呼吁警方查明，这两起风波是否由同一批人或同一个集团在幕后操纵。

拉扎里强调，此次报案旨在捍卫民主制度，维护森美兰州宪法的至高地位。

警方证实接获投报

另一方面，金马警区主任阿末阿兹万（Ahmad Azwan Amin Nordin）证实警方接获相关投报。

他说明，报案人要求警方根据报案书所引述的媒体报道，以及多方的声明展开调查。

依斯迈拉欣昨日召开记者会澄清，自己从未向严端慕赫力兹呈交辞职信，也未曾授权任何人代劳；他也透露，该信函一直由所属政党领导层保管。

这场大臣职风波始于上周一晚上，国阵总秘书赞比里发文告，声称依斯迈辞职，而国阵将向严端慕赫力兹提呈新的森州大臣人选。

森州王宫翌日虽然说明间接收到一封所谓的“依斯迈辞职信”，但公开质疑其真伪。

依斯迈昨早入宫觐见严端慕赫力兹后，澄清自己既没有提呈辞函，也没有同意辞职。

森州王宫在较后的文告中，表明既然依斯迈拉欣未辞职，因此不存在挽留的情况，同时敦促依斯迈拉欣证明自己仍获得议会多数支持。



