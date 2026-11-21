公正党不排除希盟成员党在第16届全国大选使用各自标志竞选，希盟领导层也值得考虑这项建议。

《马新社》报道，公青团长卡米指出，这项建议值得关注并深入研究，同时也须考量过去几场选举的经验，以及当前的政治现实与局势。

他认为，要赢得选举不能单靠政党标志，还取决于政治策略、服务表现、亲民作风，以及如何遴选候选人。

“我不否认，我们确实有必要重新评估策略与方针。”

“此事须由领导层慎重考量，因为要赢得选举不能只看标志，而是要顾全大局，包括政治策略、服务表现、亲民作风，以及候选人素质。”

相信选民不会混淆

他今日在江沙出席社区见面会暨移交学习援助金活动后，针对有人建议公正党、行动党及诚信党等希盟成员党在来届大选弃用希盟标志、改用各自党徽上阵一事，这么回应。

卡米提到，公正党过去曾在选举中使用自家党徽，从未引起选民混淆。

“公正党创党近30年，历届选举都没出过问题；事实上，我们过去也曾用公正党标志竞选。”

“公正党标志曾创造历史，正是这个标志助希盟在2018年赢得大选。”



