行动党秘书长陆兆福说，任何政治建议或策略，都必须提呈希盟主席理事会讨论，不应对外公开。

“大家各有看法和建议，但我相信若我们通过媒体公开提出并讨论，就无法达到预期目标。”

《马新社》报道，他今天在沙亚南为雪州行动党代表大会主持开幕礼后，针对诚信党总秘书法依兹提出的建议，这么说。

根据报道，法依兹认为，希盟应采用“大帐篷”方式促成新政治结盟，纳入更多以马来人为基础的政党，以在第16届全国大选争取更多马来选民支持。

开放看待“各自扛旗”建议

另一方面，陆兆福说，行动党开放看待在来届大选各成员党使用各自党旗标志的建议，不过在拍板定案之前，仍需进一步讨论。

“最重要的是我们（希盟）必须集合力量，寻找应对大选的最佳方式。然而，这些建议仍须先在主席理事会讨论。

“行动党将提出看法，我们必定也有建议，探讨如何在来届大选中继续前进。”

坚持辞去交长职

针对自己在11月10日辞去交通部长职一事，陆兆福说，任何决定都由首相安华定夺。

“对我而言，我已辞职。”

安华在11月13日说，尽管已接获陆兆福的正式辞呈，但政府无需仓促决定是否接受。

安华指出，此事须先经过研究，才能定夺。

随着高庭批准前首相纳吉以居家服刑方式服完余刑，也是芙蓉国会议员的陆兆福日前强调，他即时辞去交长职务的立场不变。

不过，他说，包括他在内的40名行动党国会议员，仍坚定支持首相的领导，并否认其辞职反映政府内部出现裂痕的说法。



