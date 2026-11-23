砂拉越选举

砂拉越行动党昨晚公布，准备上阵第13届砂拉越选举的另外7名候选人。

砂拉越行动党主席张健仁将转战哥打圣淘沙议席，他上届赢得的浮罗岸交由江峰年守城，杨薇讳则捍卫朋岭。

其他最新公布的4名候选人分别是：退休警员林义坤（欧巴）、苏天仁（巴都吉当）、沈杰龙（石角）及古晋国会议员俞利文（峇都林当）。

根据《马新社》，张健仁昨晚在竞选动员活动上致词时表示，这份候选人名单反映行动党有意加强在砂拉越议会的代表，提供有效的在野党监督。

“有一点可以肯定的是，即将举行的砂选过后，砂盟（GPS）仍将组成州政府……但我们不应忽视一个运作健全的在野党，在制衡政府方面所扮演的重要角色。”

上周五，砂拉越行动党已率先公布另外两名候选人，分别是出战柏拉旺议席的黄婉婷，以及武吉阿瑟议席的周俊毅。

该党预计近期将公布泗里街、民都鲁、美里的其他议席安排。

在2021年12月18日举行的第12届砂拉越选举中，砂盟在82个议席中赢得76席，砂拉越全民团结党（PSB）赢得4席，行动党则取得2席。



