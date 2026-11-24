国家文学家沙末赛益逝世，享寿91岁。

长子赫米赛末（Helmy Samad）在社媒贴文，说明沙末赛益逝世的消息。

他简短写道，“傍晚6点10分。‘归于真主，必归于真主’。父亲刚过世。”

沙末赛益此前一直在吉隆坡中央医院留医。

沙末赛益是马来西亚第四位国家文学家，于1985年获颁这项荣衔。

沙末赛益投身文坛多年，创作了大量作品，深远影响了现代马来文学的发展。

其代表作有《Salina》（1961年）、《Sungai Mengalir Lesu》（1967年）、《Langit Petang》（1980年）、《Daerah Zeni》（1985年）、《Hujan Pagi》（1987年）、诗集《Liar di Api》。

全职投入文学写作以前，他曾先后在《马来前锋报》、《每日新闻》、《新海峡时报》等主流报馆担任记者与编辑。

近几十年，沙末赛益也积极参与社会运动，更曾出任净选盟联合主席。







