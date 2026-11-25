国会报道

行动党拉美士国会议员彭学良要求政府厘清，马来人的特殊地位是否受到威胁的质疑，以回应部分政治领袖持续提出的相关说法。

他今天在国会中询问，如果毫无根据，为何这类论述仍持续被传播，以及政府采取了哪些措施应对。

首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜之后援引《联邦宪法》第153条文来回应，该条文保障马来人及沙巴和砂拉越土著的特殊地位，同时维护其他社群的合法权益。

她指出，任何修改该条文的举措，都必须遵循《联邦宪法》所规定的机制，包括取得统治者会议的同意。

不过，阿莎丽娜代表首相在书面答复中表示，总检察署已建议首相署，不要回应有关马来人的地位及特殊权益受到威胁的说法，因为这不符合国会议会常规。

“根据总检察署的意见，这项问题不符合下议院议会常规第23（1）（h）和23（1）（s）条，因为问题旨在征求意见，而且涉及过于笼统的事项。”

彭学良提出这项问题之际，一些以巫基政党正越来越频繁地利用马来人受到威胁的政治论述，以巩固选民支持。