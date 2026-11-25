首相兼财长安华要求2027学年的开学援助金在学校发放，借此鼓励家长到校与老师见面，商讨孩子的教育事宜。

他说，家长须到孩子就读的学校领取援金，而每名学生的援金也将从原有的150令吉，提高至明年的200令吉。

“因此，我告诉教育部，明年孩子们将获得200令吉。不过，我们不会把钱送到家中（特定情况除外），因为我们要家长亲自到学校与老师见面。”

《马新社》报道，他今日在布城举行的国家教育人工智能（AI）倡议“AI遇见AI”（AI Temu AI）推介礼上致词时，这么指出。

安华于10月9日提呈2027年财政预算案时宣布，2027学年每名学生的开学援金将从150令吉增至200令吉，总拨款达10亿令吉，惠及530万名学生。

勿将教育责任全交学校

安华也提醒家长，不应把教育孩子的责任全推给学校，而须与老师携手合作，培养孩子的品格与纪律。

他指出，教育不仅在于汲取知识，更要培养善良、守纪律及有道德的人，这需要家长与老师密切配合。

他也劝勉学生珍惜父母的付出，包括关爱和尊重双亲。

此外，安华要求教育部为每名学生拟定下个月年终学校假期的指定书单，并要求学生读完至少两本书，确保假期也能持续培养阅读风气。

“12月放假。我要求教育部长和教育总监确保孩子们在这个假期，都有指定的必读书目。”

他也提醒家长协助监督孩子，确保他们履行假期读完至少两本书的承诺。



