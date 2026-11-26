国会报道

首相署研究部前总监选前致函美国中央情报局一案，总检察署决定列为“不予进一步行动”（NFA）。

内政部长赛夫丁纳苏丁透过国会书面答复说明，总检察署是在审阅警方调查报告后，于2025年11月25日作出是项决定。

警方是在2023年12月18日将调查结果移交总检察署。

“警方援引《官方机密法令》第8(1)条文、《刑事法典》第203A条文、《通讯与多媒体法令》第233条文展开调查。”

“调查显示此事未获任何政府机构指示或授权。”

赛夫丁这是在回应行动党拉美士国会议员彭学良的质询，彭学良要求警方说明，首相署研究部致函寻求美国支持纳吉政府一事的调查结果，以及相关行为是否受到任何政府机构授权或指示。

2018年，《当今大马》独家报道，首相署研究部曾在大选前发出一封三页长的公函，给美国中央情报局主任吉娜哈斯佩尔（Gina Haspel）。

这封志期2018年5月4日的公函写道，若国阵仅赢得简单多数议席或多出一个议席，希望美国会继续支持纳吉政权。

公函是由时任研究部总监哈萨那所签署。

随着希盟领袖追击“通美门”课题，哈萨那于7月31日报警，并强调有关信函与前首相纳吉毫无瓜葛。