两个希盟友党弃战砂拉越选举，使行动党面临政治压力，砂拉越行动党主席张健仁今天会晤党秘书长陆兆福并达成两项共识。

这两项共识是：砂行动党继续上阵，以及拥有联邦官职的非砂拉越籍党领袖不会前往助选。

张健仁今午发文告表指出，在公正党决定退出砂拉越州选后，他与行动党秘书长陆兆福会面，经过长时间讨论，达成了明确内部共识。

他说明，第一个原则是“砂拉越行动党为砂拉越作主”。

“本着民主精神，砂拉越行动党维持原有立场，在即将来临的砂拉越州选中，自主决定上阵选区。”

“这并非新的让步，而是砂拉越行动党一贯秉持的原则。凡涉及砂拉越的事务，全由砂拉越行动党独自决定，包括上阵议席数量、候选人选，以及签署在行动党旗帜下出战的委任状（watikah）。这些决定皆在砂拉越本土，由砂拉越行动党达成。”

他补充，行动党中委会重申过，完全尊重这项自主权，并将在党内恪守这项安排。

竞选由砂领袖带领

张健仁进一步指出，第二个共识是：行动党的联邦官职人员将不参与竞选活动。

“本着昌明政府的精神，并出于对联邦层面盟党的尊重，所有担任联邦部长或副部长职位的非砂拉越籍行动党领袖，将不会参与此次砂拉越选举的竞选活动。”

“砂拉越行动党将由本地领袖带领、凭借本地党员力量，传达属于我们自己的讯息，主导基层的竞选工作。”

“我们过去的政绩以及对砂拉越人民的承诺，自会说明一切。”



