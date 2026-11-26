诺里兹旺56天前在警方扣留期间惨死，家属坚持为他伸冤，今天到八打灵再也警区总部报案。

家属代表律师旺娜比拉（Wan Nabila Dina Wan Zamri）表示，家属多方奔走寻求交代，如今政府必须回答下一步该如何处理。

旺娜比拉表示，当局不应让家属继续承担追问调查进展的重担，政府理应主动通报调查状态、负责单位及后续行动。

“下一步怎么走？这问题轮不到家属回答，政府才有责任交代。”

“球现在在政府脚下，从一开始，告知我们调查进展就是政府的责任。”

旺娜比拉今天陪同家属到八打灵再也警区总部报案后，在记者会上这么表示。

“难道还要觐见元首？”

与此同时，死者妹妹诺阿妮丝（Nooranis）质疑，家属早前求见首相安华及多名部长，希望他们关注案件，但事情却毫无进展，难道他们接下来还得觐见国家元首？

“我们已经见了首相（安华）和内政部长（赛夫丁纳苏丁），难道还要去见国家元首吗？”

诺阿妮丝说，家属多方奔走讨说法，但截至目前，哥哥命案的调查进展仍无法令人满意。

她指出，家属被迫四处奔波，接连走访多个政府部门与警局打听案情，但这些资讯本该由执法单位主动通报。

她说，家属至今仍不清楚调查的实际进度、负责单位、受查者身份，以及究竟有多少人涉案。

诺阿妮丝于11月16日接获哥哥的完整验尸报告，因而在今天前往八打灵再也警区总部报案。

律师认定死者遭人杀害

报案书引述法医法丽达（Faridah Mohd Nor）的验尸报告指出，诺里兹旺从头到脚共有46处外伤。

这些伤势涵盖瘀伤、擦伤及撕裂伤，遍布头部、脸部、肩膀、背部、手脚、手腕、大腿、膝盖及脚底。

报告同时证实，诺里兹旺死于钝器重创头部（head injury due to blunt force trauma）。

法医认为，相关伤势吻合死前三天内遭一人或多人以钝器重击所致的创伤。

此外，报告显示死者内伤严重，包括头皮下出血、蛛网膜下腔出血（subarachnoid haemorrhage）以及右额叶脑部瘀伤。

法医也在其肠系膜发现面积达15公分乘13公分的瘀伤，显微镜检查更显示，瘀伤下方的肌肉层出现深层出血。

报告也注明，法医并未发现任何可导致或诱发诺里兹旺死亡的自然疾病。

针对上述验尸结果，旺娜比拉点出三大关键：伤处数量之多、涉案者可能不止一人，以及钝器重创的死因。

“综合所有证据来看，唯一合理的推论就是他遭人杀害。”

促当局定期汇报调查进展

诺阿妮丝也在报案书中声称，她哥哥在蕉赖警区总部扣留期间，全身遭人反复殴打。

诺里兹旺于9月20日被捕，并在蕉赖警区总部扣留11天，直至9月30日晚上才被送往端姑慕赫力医院（HCTM）。

他于10月1日凌晨1点52分证实不治。

诺阿妮丝指出，哥哥离世至今56天，截至她报案为止，仍无任何警员因此事受到对付或提控。

她也质疑，为何警方至今仍仅援引《刑事法典》第331条文（蓄意致重伤以逼取口供罪）来调查案件。

为此，家属要求当局定期汇报调查进展，并对涉案者采取法律行动。

旺娜比拉表示，律师团将继续与家属站在一起讨回公道，督促执法单位采取应有行动。

“政府理应主动交代，不该让家属追在后头苦苦打听调查进展与后续行动。”



