诺里兹旺家属否认律师骚扰法医，促警方勿转移焦点
警方昨天声称，调查诺里兹旺家属的3名律师是因法医专家投诉遭到他们骚扰。惟诺里兹旺胞弟诺拉尼斯反驳此说法，并促停止转移命案的焦点。
诺拉尼斯（Nooranis Zulkefly）今天发文告说明，他在事发时人在现场，而根据其亲眼所见，有关指控并不实。
“当时，我与妻子、3名律师，以及2名来自武吉阿曼警察总部的警员，亲自出席与该名法医专科医生的会面。”
他指出，该名医生在会面期间展示诺里兹旺的解剖照片，并自愿向他们讲解。
警方昨天声称，调查诺里兹旺家属的3名律师是因法医专家投诉遭到他们骚扰。惟诺里兹旺胞弟诺拉尼斯反驳此说法，并促停止转移命案的焦点。
诺拉尼斯（Nooranis Zulkefly）今天发文告说明，他在事发时人在现场，而根据其亲眼所见，有关指控并不实。
“当时，我与妻子、3名律师，以及2名来自武吉阿曼警察总部的警员，亲自出席与该名法医专科医生的会面。”
他指出，该名医生在会面期间展示诺里兹旺的解剖照片，并自愿向他们讲解。
”我在场期间，未目睹家属律师对该名医生有任何强迫、威胁或施压的行为。“
亲睹会面过程气氛良好
相反的，诺拉尼斯指出，整个会面过程气氛良好，也相当专业。讲解结束后，他们还与该名医生握手合照。
”因此，我想问警方，凭什么说家属律师施压法医专家？“
他直言对于警方向公众作出这类指控深感遗憾，毕竟当时还有其他数人出席这场会面，其中包括两名来自武吉阿曼警察总部的警员。
“我们也要求警方立即停止对家属律师作出任何不当干扰。”
强调不会停止追寻真相
此外，诺拉尼斯提醒，更重要的问题至今仍未获得解答。
“为何在诺里兹旺死于警方扣留期间一案仍未解决之际，协助家属寻求公义的律师，反而因为这类指控成为关注焦点？”
他说，家属不希望公众对诺里兹旺死亡案件的关注，被转移到毫无根据的争议上。因此，他们要求当局全力专注于诺里兹旺死亡案的调查，确保所有证据都获得透明评估，将任何有充分证据显示涉及此案的人士绳之以法。
“我们的律师有专业责任代表家属，并确保所有与哥哥死亡有关的证据，都依照法律程序受到审视。我们要求他们能够在不受任何不当干扰或施压的情况下，履行这项职责。”
“我们家属不会停止追寻真相与公义。勿转移焦点。勿骚扰我们的律师。必须为诺里兹旺伸张正义。”
武吉阿曼刑事调查局总监古玛昨天指出，警方接获法医的报案，并援引刑事法典第506条文、第186条文及第189条文展开调查
至于诺里兹旺命案调查进展，古玛说，有关调查报告将于本周三提交总检察署，以采取后续行动。
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