警方昨天声称，调查诺里兹旺家属的3名律师是因法医专家投诉遭到他们骚扰。惟诺里兹旺胞弟诺拉尼斯反驳此说法，并促停止转移命案的焦点。

诺拉尼斯（Nooranis Zulkefly）今天发文告说明，他在事发时人在现场，而根据其亲眼所见，有关指控并不实。

“当时，我与妻子、3名律师，以及2名来自武吉阿曼警察总部的警员，亲自出席与该名法医专科医生的会面。”

他指出，该名医生在会面期间展示诺里兹旺的解剖照片，并自愿向他们讲解。

