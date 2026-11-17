扣留所命案死者诺里兹旺家属要求总检察署加速对付涉案警员，坚持当局须以谋杀罪加以检控否则绝不妥协。

诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间丧命，迄今过去47天，尸检报告指出其死因为头部遭钝器重创，身上另有21处伤痕。

命案发生约莫一个月后，武吉阿曼刑事调查局接手本案，宣布援引《刑事法典》第331条文展开调查，遭到了家属坚决反对。

第331条文攸关蓄意重伤以逼供认罪，家属认为这项罪名未能反映诺里兹旺所受的致命伤势。

今日记者会上，捍卫自由律师团总监拉妮雅提醒，“这并非伤人案，诺里兹旺已经死了。”

“我们要求当局援引《刑事法典》第302条文的谋杀罪开档调查，非第331条文。”

早些时候，家属与律师团提呈备忘录，要求总检察署说明是否收到本案的调查报告。

备忘录也要求总检察署援引第302条文谋杀罪提控涉案警员，并向家属书面说明诺里兹旺的遇害经过。

备忘录由总检察署策略通讯组主任阿米尔库赛里接领。

促检署勿沉默以待

另一边厢，死者胞兄诺拉尼斯抨击总检察署沉默对待此事，强调家属有权获知最新调查进展。

代表律师迪娜补充，总检察署应对本案的方式，将牵动民众对国家机关，尤其警检的信心。

“警方不能把调查报告呈交总检察署，而总检察署保持沉默。你们必须履行职责。”

家属与律师团誓言持续追究责任，直至当局援引第302条文提控为止；诺拉尼斯也警告，他们绝不容许备忘录石沉大海。

“我们不希望这份备忘录沦为某人办公桌上的一纸空文，最后被丢进垃圾桶。”