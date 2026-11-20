尸检报告显示，扣留所命案死者诺里兹旺遗体共46处外伤。家属代表律师直言，这是近年来其中最严重的扣留所命案。

尸检报告今日公开，由国立大学医药中心病理学专科医生撰写，其中核实外伤46处，较早前报道的21处伤痕多出一倍有余。

诺里兹旺伤痕遍布全身，尸检鉴定死因为钝器重击导致脑部周围出血。

捍卫自由律师团顾问苏仁德兰指出，尸检结果比2009年古甘扣留所命案更为骇人——古甘遗体上共录得45处伤痕。

他说，诺里兹旺伤势程度令人震惊，伤痕几乎遍及全身，显示他生前曾遭惨烈的肢体暴力对待。

苏仁德兰今日在八打灵再也召开记者会时说：“尸检结果铁证如山。简言之，诺里兹旺是活活被打死的。”

头部遭严重创伤

尸检报告也指出，这些伤势符合遭一人或多人施暴的特征，且均是在他去世前三天内造成。

报告录得的其它伤势，包括额头、太阳穴、头部两侧大面积淤青，以及双眼周围肿胀。

解剖发现头皮下广泛出血、脑部周围出血，以及大脑右额叶下部挫伤。

报告亦录得诺里兹旺手腕有两处符合手铐勒伤的痕迹，手臂、双腿、双脚也布满多处淤青与擦伤。

斥当局隐瞒包庇

死者胞兄诺拉尼斯表示，尸检结果揭露的施暴程度，令家属至今难以接受。

“直到今天，我都无法想象亡弟是如何熬过那10天的折磨。当局怎能如此残忍，毫无半点人性地对待他？”

他质问道，尸检报告如今公诸于世，当局为何还迟迟不采取行动？

他也抨击警方、总检察署、内政部，指称诺里兹旺离世至今已50天，当局依然毫无作为。

“你们还想隐瞒什么？一天拿不到交代，我绝不退缩。”

诺里兹旺9月20日遭逮捕，在蕉赖警方扣留期间的9月30日送医，各日凌晨1点52分不治身亡。

死者家属申诉，诺里兹旺被逮捕及送院期间，他们完全未接到通知，是在其死后才惊闻此事。

命案发生约莫一个月后，武吉阿曼刑事调查局接手本案，宣布援引《刑事法典》第331条文（蓄意致重伤以逼供）展开调查，遭到了家属坚决反对，要求援第302条文（谋杀）提控涉案警员。