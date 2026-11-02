警方正在调查一名法医专家称遭数名律师骚扰的指控，该事件与诺里兹旺遭扣留于蕉赖警区总部期间死亡案有关。

武吉阿曼刑事调查局总监古玛指出，警方接获该法医的报案，并援引刑事法典第506条文、第186条文及第189条文展开调查。

“该医生是一名公务员，警方接获他的投报。调查仍在进行中，警方目前正向相关人士录取口供。”

他今日在武吉阿曼警察总部召开记者会时说，截至目前，警方已向该医生及与案件有关联的3名律师录取口供，同时也向诺里兹旺家属录取口供。

针对诺里兹旺命案调查进展，古玛说，有关调查报告将于本周三提交总检察署，以采取后续行动。

此前，古玛曾表示，诺里兹旺案交由武吉阿曼刑事调查局的起诉／法律组（D5）根据刑事法典第331条文展开调查，即故意造成严重伤害，以逼取认罪或强迫归还财物。”

他说，警方向负责验尸的国大端姑慕赫力兹医院 (HCTM) 法医专科医生录取口供后，将案件归类于该条文之下；而法医口供证实，死者身体多个部位出现外部伤势，而这些伤势的模式与钝性创伤一致，并非由死者自身造成。

警方是在录取国立大学端姑慕力兹医院法医顾问专家的口供后，将案件归类于上述条文下调查。该医生指出，死者身体多个部位有外伤，伤势模式与钝器创伤相符，而非自行造成。

不过，用以确认死因的完整验尸报告仍未出炉，警方目前正等待医院提供进一步资料。