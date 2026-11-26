下议院以声浪表决，2027年财案三读通过
刊载: Nov 26, 2026 6:54 PM
国会报道
国会下议院以声浪表决的方式，通过了《2027年财案》。
财案是由第二财长阿米尔韩沙提呈三读，主持会议的是副议长南利。
财案同样是以声浪表决的方式，于10月29日通过政策阶段；法案随后在11月2日展开委员会阶段辩论，历经14天的审议。
10月9日，首相兼财长安华提呈2027年财案，拨款金额高达4598亿令吉，较上份财案多了406亿令吉。
国会报道
国会下议院以声浪表决的方式，通过了《2027年财案》。
财案是由第二财长阿米尔韩沙提呈三读，主持会议的是副议长南利。
财案同样是以声浪表决的方式，于10月29日通过政策阶段；法案随后在11月2日展开委员会阶段辩论，历经14天的审议。
10月9日，首相兼财长安华提呈2027年财案，拨款金额高达4598亿令吉，较上份财案多了406亿令吉。
这是安华2022年11月任相以来，所提呈的第五份财案。
面对生活成本上涨的忧虑，财案宣布的主要措施包括中等收入群体税务减免、现金援助提高，以及拨出逾800亿令吉充作补贴、援助金与奖掖。
签署CSA议员料获拨款
《2027年财案》的通过，也关系到13名与政府签署信任与供应协议的国会议员。
安华此前表明，只要《2027年财案》通过，这些议员便会获得选区拨款。
政府在财案进入政策阶段表决前，与上述13名议员签署相关协议，财案最终获多数支持通过。
《2027年财案》将提呈国会上议院审议。
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