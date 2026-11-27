森州巫统主席加拉鲁丁否认自己因为与州务大臣一职失之交臂而失望。

加拉鲁丁今日出席森美兰行政议员宣誓就职仪式后受访时，反驳批评者与“网军”指他因依斯迈拉欣续任大臣而失望的宣传论调。

“你看我一切安好，我没有……任何失望。”

“至于那些网军，那是他们的工作。不这么做，他们就无事可干了。”