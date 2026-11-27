否认未得大臣职感失望，加拉鲁丁批网军炒作
刊载: Nov 27, 2026 8:06 PM
森州巫统主席加拉鲁丁否认自己因为与州务大臣一职失之交臂而失望。
加拉鲁丁今日出席森美兰行政议员宣誓就职仪式后受访时，反驳批评者与“网军”指他因依斯迈拉欣续任大臣而失望的宣传论调。
“你看我一切安好，我没有……任何失望。”
“至于那些网军，那是他们的工作。不这么做，他们就无事可干了。”
森州巫统主席加拉鲁丁否认自己因为与州务大臣一职失之交臂而失望。
加拉鲁丁今日出席森美兰行政议员宣誓就职仪式后受访时，反驳批评者与“网军”指他因依斯迈拉欣续任大臣而失望的宣传论调。
“你看我一切安好，我没有……任何失望。”
“至于那些网军，那是他们的工作。不这么做，他们就无事可干了。”
大臣委任属严端权力
加拉鲁丁强调，眼下最重要的是森州危机已落幕，各方接下来应专注维护人民福祉。
他说，谁获委任为大臣，乃森州严端及国阵主席的权限。
此前，国阵主席阿末扎希在森美兰州选前曾透露，若国阵胜选，加拉鲁丁是出任大臣的首选。
国阵及国盟赢下森州选举后，阿末扎希向严端提呈包括加拉鲁丁在内的3名大臣人选。
严端慕赫力兹最终挑选了依斯迈拉欣为新任州务大臣。
然而，森州王室危机随后延烧，期间甚至有人试图推翻慕赫力兹。
国阵之后更发文告宣布依斯迈拉欣呈辞，并向王宫举荐唯一人选。
不过，依斯迈拉欣否认曾交辞职信，森王宫也因此说明他将继续履行大臣职务。
今日较早前，森州严端慕赫力兹御准委任6名行政议员，依斯迈拉欣亦续任大臣。森美兰历经近4个月的政治危机后，终于重组州政府。
阅读评论0
举报这则留言
尚有500字
确定要删除留言？
此后将无法恢复