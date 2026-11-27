前白沙罗国会议员潘俭认为特赦局会议记录早解密，警方没必要调查，惟伊党巴西马国会议员阿末法德里反击，问题是潘俭伟比起政府机构更早发布解密文件。

阿末法德里今日在面子书贴文质问潘俭伟，究竟从哪里取得特赦局会议记录文件。

“潘俭伟，问题不在于此。所质疑的是，你究竟从哪里取得这份文件，以致能够比任何政府机构更早公布？”

“你有什么地方比其他普通民众优越，以致于全马人民都必须通过你的面子书阅读这份文件，仿佛你的面子书就是政府官方管道？”

“文件已经解密是一回事。这份文件如何落入你手中，则是另一回事。”

阿末法德里促潘俭伟交代，何人将文件交给他。

“很简单。说出是谁把会议记录交给你的。正确写出对方的全名。”

“例如，如果是哈山尤索夫（Hassan Yusuf），就写哈山尤索夫。不要只写HY，以免别人误以为是其他人。这只是举例说明名字，并非指控。”

“回答这个问题有这么困难吗？”

潘俭伟不满警方调查他

潘俭伟今天在警方传召下，到武吉阿曼警察总部给口供，但他认为警方这次针对他的调查根本没有必要，因为特赦局会议记录早已解密，部长也在国会做了解释。

11月18日，潘俭伟在社媒上传特赦局讨论前首相纳吉特赦申请的会议记录副本，随即引起巫统强烈不满，抨击其对国家元首不敬。

全国总警长莫哈末卡立昨天指出，警方接获55宗针对潘俭伟的投报，援引《刑事法典》第203A条文（泄露资料罪）和《1998年通讯及多媒体法令》第233条文（不当使用网络服务罪）展开调查。



