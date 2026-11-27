知名政治学者兼社会运动分子詹德兰今日逝世，享年79岁。

《星报》报道，公正党中央理事会证实詹德兰逝世的消息。

詹德兰（Chandra Muzaffar）自1999年公正党创党起，出任该党署理主席，但于2001年辞去党职。

詹德兰一生仅参选一次，即在1999年全国大选出征敦拉萨镇国会议席。

当时他囊括2万1049票，却以1224张微差多数票，不敌国阵马华候选人陈财和。

詹德兰后来跟安华关系恶化，屡次公开批评他；两人甚至在2008年初一度对簿公堂。案件后来于2014年1月以詹德兰撤回言论而和解告终。

积极对国家课题发声

卸下公正党领导层职务后，詹德兰仍积极评论施政、人权及族群关系等课题，并于2009年受委为一个马来西亚基金会（Yayasan 1Malaysia）董事局主席。

詹德兰也是公正世界国际运动（International Movement for a Just World，简称JUST）主席，活跃于多个国际及本地非政府组织，在民间社会颇具声望。

在领导JUST之前，詹德兰于1977年创立Aliran。

他在学术界同样贡献良多，1970年至1983年间曾在马来西亚理科大学担任政治学讲师。

他也于1997年协助马来亚大学成立文明对话中心，并出任该中心首任主任。

除了撰写数十部探讨普世正义、人权及文明对话的著作，他也透过非政府组织积极推动社会倡议与社区福利工作。



