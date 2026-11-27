农业及粮食安全部表示，政府将引导丹绒士拔养猪农，有系统地转型投入其他更永续且可行的农业领域，确保他们的生计得以延续。

《马新社》报道，农业部今天发文告指出，当局圈定的潜力领域包括养牛及小型反刍动物、现代农业、高附加值经济作物，以及水产养殖业。

农业部表示，当局昨天在当地举办丹绒士拔猪农转型计划交流会，以落实这项措施。

“当局将引导参与者按部就班转型，尽量降低转投其他农业副领域或商业活动所面对的风险。”

推动农粮业永续发展

农业部指出，此举体现了政府一贯致力于保障农粮业者的福祉，同时推动农粮业永续发展。

“农业部关注业者面对的挑战，也有信心这项转型措施能为农民开辟永续经营的新出路，同时造福民众及巩固国家粮食生态系统。”

农业部补充，这项措施也契合《2021至2030年国家农业食品政策》及《2030年国家粮食安全政策》的目标。

这项计划由农业部副部长陈泓缣主持推介；现场也安排农业部及相关部门与机构分享资讯，并直接提供技术咨询。

参与单位包括农业局、渔业局、兽医局、大马农业研究与发展局、农民组织局、农业银行及大马生物经济发展机构。



