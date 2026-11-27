廉价航空公司亚航证实，基于营运调整，暂时将马来西亚员工的薪资发放日期改至每个月底，直到明年3月为止。

亚航正面对日益加剧的财务压力，燃油成本急剧飙升。与此同时，政府此前证实，尚未签署任何协议，为东南亚最大廉价航空公司提供财务援助。

《新海峡时报》报道，亚航集团有限公司首席执行员塔鲁（Tharumalingam Kanagalingam）今日发文告表示，员工薪资将继续全额发放，这项调整不会影响员工应得的薪资权益。

“我们明白，任何常规薪资发放日期的变动，都可能需要作出调整。我们感谢他们在完成这项过渡期间给予理解和耐心。”

《路透社》今日较早前报道，根据调整后的薪资发放安排，未来5个月的薪资将在每个月30日，或2月的最后一天发放。

根据一封亚航内部电邮，两名熟悉此事的人士已证实电邮内容，其中一名消息人士透露，亚航过去通常在每个月下半月较早时候发放薪资。

这项消息是在亚航菲律宾飞行员工会发出罢工通知后传出。此前，亚航裁退了90名飞行员，航空公司则以营运成本持续承压为由，为缩减人力作出解释。

亚航正寻求融资

第二财政部长阿米尔韩沙昨日在国会下议院重申，政府并未达成任何协议或作出承诺，向亚航提供财务援助。

不过，他说，如果亚航的财务困境进一步恶化，政府可能会考虑介入提供支援。政府做好准备，以保障公共资金，并确保航空交通连接不会受到干扰。

阿米尔指出，若马来西亚同意提供这类援助，政府将要求亚航优先偿还政府，而不是其他贷款方。

亚航此前表示，正寻求从国际债务市场筹集10亿令吉，并申请7亿令吉的本地信贷融资。

此前，亚航连续第三个季度录得亏损，不过，亏损额较上一季度有所收窄。截至9月30日，该航空公司的现金及银行存款余额为9亿零500万令吉，较6月底减少5%。

据报道，亚航在随业绩公布的投资者简报中表示，公司正采取现金保全措施，包括暂停无利可图的航线，以及将25架飞机归还出租方。

亚航补充，2027年可能会有更多飞机退出机队。目前，公司正在进行债权人重组，作为重整业务的一部分，以便在2028年开始重建业务。



