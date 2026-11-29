通讯部长法米说，国家预警系统（MySiren）的测试警报几乎同时传送至有提供反馈地点的手机，包括玻璃市巴东勿刹，以及沙巴斗湖和石峇迪岛（Pulau Sebatik）。

他指出，今早全国同步进行测试期间，当局通过与国家信息传播中心（NADI）及新闻局举行的交流会，直接收集有关接获测试警报的反馈。

“当我按‘确认’发出该测试信息之后，全国近乎同时接获相同的警报。”

他今天在大马特别天灾援助与拯救队（SMART）总部进行MySiren测试后说，今天的测试警报以马来文和英文发出，若有相关建议，该系统也可用其他语言发出警报。

他解释，MySiren采用小区广播系统（CBS）技术，把警报直接发送至指定地理范围内兼容的手机，无需使用短信服务 (SMS) 或收集用户信息。

全天候24小时运作

法米表示，MySiren全天候24小时运作，该系统在东北季候风期间的其中一项即时用途，就是当河流水位超过危险水平时，即向河流附近地区的居民发出警报。

“灾害可在任何时候发生。响亮的警报声旨在引起用户的注意，包括在晚上。”

他也呼吁民众时刻更新手机软件，以确保能接收MySiren通知。

“我们无需下载MySiren应用程序，根本没这应用程序。”

法米说，MySiren在11月19日投入运作，随后于11月23日向国会议员进行测试，并于今天在全国同步进行测试。



