2027年度马来西亚财政预算案拨款达4598亿，规模再刷新历史纪录，较2026年增加近406亿令吉，旨在通过施政改革与巩固税基来充实国库、惠及民生。面对全球经济波动与地缘冲突，马来西亚必须居安思危、固本培元，首相兼财长安华日前引用荷马史诗《奥德赛》的寓言，寄托其执政理念，国人亦期许政府能展现施政远见，让国家发展的成果，切实回应社稷所需，造福后世。

在新财案各项拨款中，教育部与高等教育部合共获得881亿令吉拨款。其中，教育部获得近 690亿令吉（较2026年增加近28亿令吉），继续高居各部门之首；高等教育部则获得191亿令吉（高于2026年的186亿令吉）。整体教育领域依旧是政府最大的单一拨款领域，充分体现其持续重视教育发展的施政方向。

董总肯定政府增加教育拨款，包括提高华小维修与保养拨款，持续推动学校建设。然而，投入资源后必须提升教育素质，切实回应各源流学校需求，方能真正彰显政策成效。为此，本会提出以下六项诉求：

一、拨款增加重在成效，施政须强化问责

教育预算不能仅停留在数字层面，关键在于精准落实与监督。政府应进一步强化教育资源的规划与统筹，确保资金用于改善学生学习环境、推动教师专业发展及提升学校基础设施；今年国际PISA的评比，即是最好的警惕，显示马来西亚教育存在严重的问题，政府的资源必须对症下药，不能掉落“资源到位，成效不彰”的陷阱。

二、维修拨款倍增，华小款项应入董事会户口

本会正面看待政府将学校维修与保养总拨款倍增至20亿令吉，并将华小相关拨款提高至1亿令吉。为确保款项能够及时、精准地运用于学校实际需求，政府应将华小相关拨款直接汇入各校董事会银行户头，由各校董事会协调执行。而使用范围不限维修项目，应扩大至购买器材，提升和增建设施。

三、制度化增建与搬迁华小

董总及雪隆董联会在与副教育部长黄家和会面交流时，提出在蕉赖皇冠城增建一所新的华小，这次获得政府积极的回应，编列在预算案中，董总表示欢迎，也感谢黄家和副部长的积极协助，希望这样的增建安排，可以形成制度化的政策，持续的扩大到人口密集的住宅区。

四、教育捐款应免税

预算案允许学校公共捐款基金用于运作、维修、设备添置及学生活动，合资格现金捐款可扣税最高达总收入10%。本会肯定政府鼓励社会支持教育的政策导向，但民间捐款予教育机构，实质上減轻了政府的负担，政府应予以肯定和免税措施。

五、独中未获专项拨款，应纳入国家教育资源规划

针对本年度预算案未明确列出华文独中的拨款，本会表示遗憾。独中长期由民间自筹办学，为国家培育栋梁，分担公共教育成本。在校舍维护、设施更新、师资培训及课程改革上，各校仍面临沉重的财务压力。政府目前以特别项目拨款予独中，华社期待政府秉持包容、公平与务实原则，将独中正式纳入国家教育资源规划，编列合理且制度化的年度拨款，并提高拨款数额。这是对民间长期承担教育责任与社会贡献的正视与肯定。

总结

在2027年财政预算案中，发展开销为830亿令吉（仅比上年微增20亿令吉），行政开销则攀升至3768亿令吉（大幅增加386亿令吉）。整体结构维持约18%对82%的严重失衡，且行政开销占比进一步推高，突显结构性支出膨胀的挑战，情况令人民忧心。此外，政府债务偿还比率（DSCR）预计达16%，虽较2026年的17%微降，却仍突破15%的法定指南上限。

这不啻为财政纪律敲响了警钟。债务红线绝非抽象数字，而是关乎公共资源永续的防线。若偿债与行政开销长期居高不下，势必影响国家的发展；若缺乏结构性改革，将影响未来马来西亚抵御经济风浪的韧性。

无论如何，教育拨款的增加固然值得肯定，但其价值在于转化为学生的优质学习机会与长远教育素质。面对财政与支出结构的挑战，本会期盼政府深化与民间团体的合作，在审慎理财与优化资源配置的同时，共同打造公平、包容且永续的教育体系。