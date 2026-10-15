经济合作暨发展组织（OECD）于2026年9月8日公布PISA 2025报告结果，结果显示马来西亚学生的整体表现仍处于低迷状态。相较之下，新加坡、台湾及澳门等华人地区的成绩表现依然亮眼，其推动教育改革的成功经验极具参考价值。

特别值得关注的是澳门经验——澳门是全球少数让当地所有15岁学生均参与PISA测试的地区。澳门教育当局极为重视此类具国际公信力的第三方大数据调查，并将其作为制定教育干预政策与推动教改的重要凭据，成果斐然。澳门以科学化、数据驱动的决策模式，精准推动在地教改，无疑对本地教育界是重要启示。

为向本地教育工作者与关心华文教育的同道分享相关先进经验，董总特别邀请到澳门PISA权威学者、澳门大学教育测试与评核研究中心首席顾问张国祥，透过在线讲座，亲自主讲，深入剖析澳门如何善用国际大型学生评估数据促进在地教育变革。

座谈详情

主题 ：国际大型学生能力测评如何促进在地教改：澳门经验

主讲人 ：张国祥（澳门大学教育测试与评核研究中心首席顾问）

日期 ：11月7日（星期六）

时间 ：下午 2:00 至 3:00

形式 ：线上讲座（Zoom，完成报名后将于活动前三天寄发会议连结）

媒介语 ：中文/英文

报名方式 ：请扫描海报二维码或填写Google表单报名

报名截止 ：11月01日

报名人数 ：100人，额满即止