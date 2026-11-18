董总欢迎联邦政府批准隆雪华堂延长土地租赁期限99年，并调降其地契溢价的决定。此举除了体现当局对非营利组织与国家文化遗产保育的重视，也是捍卫马来西亚多元文化与公共利益的开明之举。

不过，近期有部分政治人物及团体质疑上述决策，甚至将其与一般商业土地估值相提并论，掀起不必要的争议。我们对此深表遗憾，呼吁有关人士停止发表误导性言论，切勿将纯粹的文化保育与公民社会课题操弄为族群或政治筹码，避免影响社会和谐。

创立于1923年的隆雪华堂在2007年便获政府宪报颁布为国家文化遗产建筑。此次申请延长租期时，该会已正式将土地用途转换为非营利的“机构用途”，受文化遗产法规严格约束。在土地发展受限且不得随意更动建筑原貌的前提下，政府依据机构用地标准征收象征性溢价，于情有据、于理可通、于法有凭。隆雪华堂仰赖大众捐款维持运作，每年皆须承担古迹维修与日常营运开销。政府减免地契溢价，正好纾缓其财务压力，让有限资源得以投入文化传承。

吉隆坡地价虽高，但地契溢价取决于许可用途与发展限制，不能与一般商业土地行情混为一谈。再者，隆雪华堂仍须缴付首期各项费用共5011令吉，以及每年3151令吉的地税，并非完全免费，也不宜简单等同于公帑损失，公共讨论理应以客观事实与审批程序为依据，切勿以讹传讹。

文化遗产是全民共同资产，隆雪华堂作为公民社会的重要桥梁，长年推动文教、民主与人权，长年为不同背景的团体与民众提供交流空间，其贡献早已超越单一社群。将政府的决定简化为“独厚特定族群”，既有失公允，也不利于社会和谐。至于公共房屋租金等民生课题，自当由相关部门以适当政策妥善处理，不应与文遗保育相提并论，甚至企图挑起社会对立。

为防止日后再生争议，政府应以此次批准为契机，制定明确、公开且制度化的地契与门牌税减免准则。无论所属族群、宗教或性质，凡符合条件的历史建筑、文化中心、民间社团及民办教育机构，皆应依同一标准公平申请，而不必依赖个案协调。当局也应及早盘点各地即将届满的文化遗产地契，并在日后处理华校及华社机构土地课题时，同样秉持公平与透明原则。

文化的保存与公民社会的蓬勃，是衡量国家进步的标杆。董总呼吁朝野各界摒弃狭隘思维，以理性、包容与国家利益为念，共同守护属于全民的历史记忆。