【当今特约】

按照传统看法，投票的原因是为了左右选举结果。因此，在边缘选区，投票率自然会比政党堡垒区更高。

这种逻辑存在一个隐患，而随着蓝绿结盟让我们陷入一个不对称的两线制格局，这一隐患就变得更加严峻。

来届大选半岛只剩28边缘选区？

如果第15届大选的投票模式维持不变，再加上蓝绿合流这一因素，在半岛的大多数选区，人们在第16届大选中或许再也找不到投票的理由。（我的分析暂不包含东马选区，因为那里的政治动态更为微妙，不宜与半岛混为一谈。）

在上届大选中，国盟赢得71个半岛议席，国阵赢得23个议席，如果它们的选票能够聚合，本可从希盟手中再夺走28个议席——这意味着国阵—国盟在提名日结束后，即潜在赢下122个议席。全半岛仅剩43个议席值得选民出门投票。当然，如果加入更多假设与前提，边缘选区的实际数量还可以进一步微调。

如果将国阵及国盟领先希盟不足10%的选区计算在内，则需增加10个议席。如果排除希盟领先国阵及国盟20%或以上的希盟堡垒区，则需剔除25个议席。（我把希盟安全区的容忍缓冲设得比国阵—国阵更大，即20%对10%，是考虑到希盟支持者预期较低的投票率。）

经过这两项调整后，可竞争议席减少了15个，最终剩下的28个边缘选区，其中2个现属诚信党，10个归行动党，其余16个由公正党赢获。具体列表可参见 此处 。

（同理，如果希盟与国阵能够在彼此之间转移选票，那么在2023年的州选中，雪兰莪、槟城和森美兰的大多数议席都将成为他们的堡垒区。）

选举协议或打击投票意愿

具有垄断性质的选举协议，很可能会制造出更多堡垒区，进而打击选民的投票意愿。这很可能就是本周六出现在马六甲州选的现象。如果我们不去寻找解方，它可能成为来届大选的灾难。

解方之一，是在现有的领先当选制（FPTP）议席之外，引入“封闭式名单比例代表制”（CLPR）议席。可参阅我针对槟城和雪兰莪提出的 建议 ，以及同心党关于如何在州级层面通过官委议席落实这一构想的 宣言 。

然而，在我们拥有包含政党名单的混合选举制度之前，我们必须先自问：如果你的选票无法改变选举结果，投票究竟能带来什么好处？

投票，让政治人物“看见”你

对我而言，投票的根本原因是为了“被看见”。无论你投不投票，投票日过后，那些职位终究会被填满或保留——以马六甲为例，当地有28位州议员、1位首席部长、10位行政议员以及96位市议员。

两者的区别在于：你在他们随后的决策过程中，是否有机会被看见并考虑你的反应，或者被当成透明的空气或玻璃。

如果你没有被看见，那么， 无论胜负，你所支持的政党或候选人就会少一点分量。

如果你支持的政党获胜，更高的得票率将赋予他们更强大的合法性，去推行你所期望的法律、政策或变革。

当投票率高、多数优势大时，胜选者自然具备更强的执政合法性。正如《纽约时报》记者卡特琳本霍尔德（Katrin Bennhold）在其文章《为什么赢得漂亮至关重要》（ Why Winning Big Matters ）中所指出，在匈牙利、塞尔维亚和美国中期选举的案例中，当权者都不得不接受失败。

如果你支持的政党落败，更高的得票率则是在提醒胜选者：它面对庞大的反对力量，绝不能一意孤行强推法律和政策。

在马六甲，如果如许多预测所言，国阵—国盟将拿下28个议席中的24个，那么它将享有86%的多数优势。随着伊党、马华及其他政党预计还将填补另外7个官委议席，新的州政府将拥有35席中的31席，即高达89%的多数优势。

如果在赢得议席的同时，国阵—国盟在得票率上也赢得了三分之二的绝对多数，那么它便可宣称拥有推行任何法律和政策的完全合法性。那些选择不投票的人，到时不能在面对不利政策时宣称自己没有给予国阵—国盟政府委托。当一个人选择弃权，他就是拱手让出自己的决策权，不要事后怨天尤人。

如果你实在找不到任何政党或候选人可投，你仍然可以通过投废票来让政客“看见”你。但是，你必须在废票上清晰表明为什么你投废票，以便各党计票人员把你的心声传达给其政党。

为理念而投票

很少有人会单纯根据竞选宣言中的承诺来投票，宣言的真正作用在于传达竞选信息，并在选举后让选民问责。不过，你同样可以把宣言中的理念变成你的武器。

你可以仅仅为了某项政策理念投票——譬如说，政府合约承包商要有青年保障名额，或者政党名单议席——而无需在意选举结果。然而，因为任何竞选宣言中都包罗万有，如果你要让别人看到自己的表态，就必须在社交媒体上大声表明，你是究竟为了哪一项特定的竞选承诺而投下这一票？

如果你支持的这个理念广受欢迎，那些未获得你选票的政党最终也可能会拿香跟拜，把这理念纳入它下一场选举的竞选宣言中。

选择弃权就是把权利转赠

如果你的邻居或同事告诉你他们不会去投票，他们本质上是将自己的权力外包给了那些会去投票的人——其中可能就包括你。放弃投票的人越多，每一张投出的选票分量就越重。

因此，你应该逆流而上。你永远不会知道，自己是否会因为“无人预料”而意外改变大选结果。

这是具体事实：在2021年的马六甲州选中，国阵仅凭38.39%的得票率，就借助65.85%的偏低投票率赢下了75%的议席。

在28个议席中，有13个议席是以不到1000票的微弱优势险胜。在这13个议席中，国阵赢得10席，国盟赢得其余3席。如果有足够多的弃权选民将票投给微差落败的第二名，结果本应是：希盟8席、国盟3席、国阵2席。其余详情可参阅 此处 。

因此，如果周围的人选择弃权并沦为政治上的隐形人，他们就是把权力交给了你和所有去投票的人。赶快收下这份“大礼”，去投票吧，让自己被看见！

许多人会告诉我们，马六甲和第16届大选早已大局已定。其实不然，至少有一件事只有你自己能决定——那就是你是选择被看见，还是被当成空气或玻璃。