中午12点39分更新

艾琳校园命案的16岁少年嫌犯延扣期，将从明日起再度延长6天。

根据《马新社》，推事艾米（Aimi Nawwar Mohamad Othman）今早发出延扣令，批准将少年延扣至10月15日。

此前，该少年已从10月4日起被延扣6天，以协助调查艾琳（Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal）的死亡案件。

疑因求爱被拒而怀恨

此外，警方相信，求爱被拒等怨恨情绪可能是导致艾琳遇害的动机之一。然而，柔佛州总警长拉哈曼（Ab Rahaman Arsad）今天在记者会上表示，警方仍在进一步厘清相关动机。

“警方相信，嫌犯因对死者怀恨在心而犯案，其中包括嫌犯遭拒绝爱意，以及死者与嫌犯的好友交往等因素。”

“不过，这些情况仍有待警方在调查过程中进一步厘清。”

他说，16岁男嫌犯是死者的同班同学，目前尚未发现有其他人涉案。

发现96公分长铁条

阿都拉曼指出，警方于10月4日至8日展开调查期间，在永平一带进行多轮搜查并起获多项证物，其中包括一根约96公分长的铁条，警方相信该铁条曾被用来殴打死者。

他说，铁条末端缠有一条蓝色领带，相信是充当握柄，以便用来殴打死者。

“根据解剖报告，我们相信死者头部曾遭到击打，但她的身体、双手及其他几个部位也发现遭殴打的痕迹。”

他表示，根据案发现场桌椅翻倒、一个花盆破裂，以及现场留下显示死者曾试图自卫的痕迹，警方相信死者与嫌犯之间曾发生扭打。

不过，他指出，目前调查并未显示该花盆曾在案发过程中被用作武器。

除了铁条，警方起获的证物还包括一部iPhone 13 Pro手机、一件美津浓牌球衣、一条黑色长裤、一双阿迪达斯牌拖鞋、一套Alhua Technology品牌解码器、一条黑色运动长裤，以及一件印有27号、留有疑似血迹的红白色运动衣。

警方也起获一个装有文具的帆布袋、一个装有数学课本及印有艾琳姓名的马来西亚教育文凭考卷的背包、一副眼镜、一把带有雅马哈标志的钥匙、一只Owala水瓶、三张学生出席记录纸，以及一台粉红色卡西欧计算机。

拉哈曼表示，所有证物已送往化学局进行分析。

嫌犯没在校纪律记录

针对死者是否曾遭企图强暴一事，他说，截至目前，警方调查尚未发现相关迹象。

他说，嫌犯目前也没有在校涉及纪律问题的记录。至于该名少年的精神状况，若他被提控且需要接受精神科检查，相关事项将交由法庭处理。

艾琳于10月3日下午约5点50分，被发现昏迷不醒、浑身是血，倒卧在永平一所学校的礼堂内。

艾琳随后被证实死亡，遗体被送往当地的苏丹后娜诺拉依斯迈医院（HSNI）进行解剖。

警方此前表示，此案援引《刑事法典》第302条文（谋杀）展开调查。

艾琳的遗体在完成解剖程序后，已于上周日安葬在甘榜巴力阿沙德（Kampung Parit Arshad）穆斯林墓园。

警方昨天指出，根据验尸结果，艾琳的死因是头部遭受钝物创伤。