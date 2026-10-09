艾琳命案嫌犯再延扣6天，警方发现疑似凶器铁条
中午12点39分更新
艾琳校园命案的16岁少年嫌犯延扣期，将从明日起再度延长6天。
根据《马新社》，推事艾米（Aimi Nawwar Mohamad Othman）今早发出延扣令，批准将少年延扣至10月15日。
此前，该少年已从10月4日起被延扣6天，以协助调查艾琳（Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal）的死亡案件。
中午12点39分更新
艾琳校园命案的16岁少年嫌犯延扣期，将从明日起再度延长6天。
根据《马新社》，推事艾米（Aimi Nawwar Mohamad Othman）今早发出延扣令，批准将少年延扣至10月15日。
此前，该少年已从10月4日起被延扣6天，以协助调查艾琳（Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal）的死亡案件。
疑因求爱被拒而怀恨
此外，警方相信，求爱被拒等怨恨情绪可能是导致艾琳遇害的动机之一。然而，柔佛州总警长拉哈曼（Ab Rahaman Arsad）今天在记者会上表示，警方仍在进一步厘清相关动机。
“警方相信，嫌犯因对死者怀恨在心而犯案，其中包括嫌犯遭拒绝爱意，以及死者与嫌犯的好友交往等因素。”
“不过，这些情况仍有待警方在调查过程中进一步厘清。”
他说，16岁男嫌犯是死者的同班同学，目前尚未发现有其他人涉案。
发现96公分长铁条
阿都拉曼指出，警方于10月4日至8日展开调查期间，在永平一带进行多轮搜查并起获多项证物，其中包括一根约96公分长的铁条，警方相信该铁条曾被用来殴打死者。
他说，铁条末端缠有一条蓝色领带，相信是充当握柄，以便用来殴打死者。
“根据解剖报告，我们相信死者头部曾遭到击打，但她的身体、双手及其他几个部位也发现遭殴打的痕迹。”
他表示，根据案发现场桌椅翻倒、一个花盆破裂，以及现场留下显示死者曾试图自卫的痕迹，警方相信死者与嫌犯之间曾发生扭打。
不过，他指出，目前调查并未显示该花盆曾在案发过程中被用作武器。
除了铁条，警方起获的证物还包括一部iPhone 13 Pro手机、一件美津浓牌球衣、一条黑色长裤、一双阿迪达斯牌拖鞋、一套Alhua Technology品牌解码器、一条黑色运动长裤，以及一件印有27号、留有疑似血迹的红白色运动衣。
警方也起获一个装有文具的帆布袋、一个装有数学课本及印有艾琳姓名的马来西亚教育文凭考卷的背包、一副眼镜、一把带有雅马哈标志的钥匙、一只Owala水瓶、三张学生出席记录纸，以及一台粉红色卡西欧计算机。
拉哈曼表示，所有证物已送往化学局进行分析。
嫌犯没在校纪律记录
针对死者是否曾遭企图强暴一事，他说，截至目前，警方调查尚未发现相关迹象。
他说，嫌犯目前也没有在校涉及纪律问题的记录。至于该名少年的精神状况，若他被提控且需要接受精神科检查，相关事项将交由法庭处理。
艾琳于10月3日下午约5点50分，被发现昏迷不醒、浑身是血，倒卧在永平一所学校的礼堂内。
艾琳随后被证实死亡，遗体被送往当地的苏丹后娜诺拉依斯迈医院（HSNI）进行解剖。
警方此前表示，此案援引《刑事法典》第302条文（谋杀）展开调查。
艾琳的遗体在完成解剖程序后，已于上周日安葬在甘榜巴力阿沙德（Kampung Parit Arshad）穆斯林墓园。
警方昨天指出，根据验尸结果，艾琳的死因是头部遭受钝物创伤。
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