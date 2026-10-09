政府降个人所得税率，提高减免额及扩大范围
刊载: Oct 9, 2026 4:17 PM
首相安华今日提呈2027年财案时表示，政府聆听M40中产阶级的反馈，决定从2027课税年起，降低个人所得税率、提高个人所得税减免额，同时扩大减免范围。
这包括：
（一）自2010年以来未曾调整的个人所得税减免额，从9000令吉提高至1万2000令吉。
（二）居民个人所得税税率下调1个百分点。
2027财案
首相安华今日提呈2027年财案时表示，政府聆听M40中产阶级的反馈，决定从2027课税年起，降低个人所得税率、提高个人所得税减免额，同时扩大减免范围。
这包括：
（一）自2010年以来未曾调整的个人所得税减免额，从9000令吉提高至1万2000令吉。
（二）居民个人所得税税率下调1个百分点。
应课税收入介于7万至10万令吉的税率，降至18%。
应课税收入介于10万至15万令吉的税率，降至24%。
安华表示，政府获悉中等收入群体或M40，正承担生活成本上升。
中等收入群体将受惠于税率降低，而另一方面，财案计划对高收入群体提高税收。
“高收入群体，应课税收高于100万令吉的税率将提升至30%。”
内陆税收局官方网站显示，目前30%的税率仅适用于每年应课税收200万令吉的群体。
（三）扩大个人所得税减免的涵盖范围。
医疗护理：纳入产后护理服务。
父母及祖父母照护：涵盖所有照护开支，不再仅限于健康相关费用。
运动器材：纳入购买运动鞋的开支。
教育及技能进修费用：扩大至所有学习领域，并纳入子女补习费。
生活方式：纳入人工智能（AI）服务订阅费、疫苗接种费用，以及从注册的动物收容中心领养宠物的费用。
安华说：“很多人喜欢猫，有些则喜欢蝴蝶、蛇，这些喜好都涵盖在我们的财案中。”
这将在2027课税年，即纳税人在2028年报税时适用。
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