首相安华表示，2027年财政预算案旨在确保每名国民感受到国家的发展成果，同时继续提升人民的生活水平与福祉。

安华也是财政部长。他在今日下午提呈财案前于社交媒体X发文指出，第五份昌明预算案也将着重保障人民福祉，让他们能够有尊严地生活。

“今天下午我将在国会下议院提呈2027年财案，秉持‘壮志凌云，脚踏实地’的愿景。”

“请于今天下午3点30分，通过各大电视台及数码平台收看提呈2027年财案的现场直播。”

另一方面，马新社引述财政部指出，2027年财案将在过去几份财案奠定的基础上继续推进。

作为《第13大马计划》（13MP）下的第二份财案，它将继续推动昌明经济的三大支柱，即提高经济增长上限、改善人民生活水平，以及推动公共领域治理改革。

财政部表示，尽管全球地缘政治局势不确定，国际供应链也受到干扰，但在推行财政整顿、目标式津贴合理化等结构性改革后，马来西亚经济依然展现韧性。

十大重点方向

财政部也列出2027年财案的10个重点方向，包括缩小区域发展差距、通过慈悯援助金（STR）及昌明补贴计划（Budi Madani）等目标式援助减轻生活成本负担、加强零工经济从业者的社会保障，以及为2030年人口老龄化做好准备。

其他重点包括，改善人民获取教育及医疗等基本服务的机会；通过政府科技（GovTech）加快公共领域的科技转型；以有尊严的薪资改善员工福利；通过“马来西亚制造”（Made by Malaysia）倡议扶持本地企业家；以及吸引半导体和人工智能等领域的高价值投资。

安华昨日在X发文表示，希望2027年财案能够进一步增强国家经济韧性、减轻生活成本压力、创造更多机会，并确保社会各阶层更公平地分享发展成果。

根据国会官网公布的议程，《2027年供应法案》（即财案）将从下周起进行为期8天的政策辩论。

相关部门预计于10月26日至29日总结辩论，随后于11月2日至26日进行委员会阶段辩论，之后法案将交由国会下议院表决。



