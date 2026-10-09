蕉赖兴建新华小，黄家和宣布政府出钱出地
2027财案
在2027年财政预算案下，教育部继续获得最高拨款，并将在蕉赖皇冠城兴建一所新华小。
首相安华今午在国会下议院揭橥财案时宣布，政府将兴建的新学校、学前教育校舍，以及现有学校的设施，包括：
2027财案
在2027年财政预算案下，教育部继续获得最高拨款，并将在蕉赖皇冠城兴建一所新华小。
首相安华今午在国会下议院揭橥财案时宣布，政府将兴建的新学校、学前教育校舍，以及现有学校的设施，包括：
1. 霹雳怡保斯里珠宝国小（SK Seri Chemor）；
2. 雪兰莪雪邦实丽霓雅城学校综合设施（Kompleks Sekolah Bandar Serenia）；
3. 柔佛居銮巴摸园丘淡小（SJK(T) Ladang Pamol）全面重建工程；
4. 蕉赖皇冠城华小；
5. 沙巴根地咬SK Bulu Silou国小的学前教育校舍。
此外，安华说，登嘉楼马江（Marang）的一所新大学预科学院正在兴建中。
教育部获最高拨款
他表示，教育部获得最高的拨款，接近690亿令吉，高于今年的662亿令吉。
他也说，政府同意将各类学校的修缮及维护拨款，从10亿令吉增加至20亿令吉。
这包括：
- 国民学校拨款增至9亿令吉。
- 华小拨款增至1亿令吉。
- 淡小拨款增至5000万令吉。尽管淡小学生人数相对较少，但学校基础设施破旧，需要立即关注。
- 在大马伊斯兰发展局（JAKIM）注册的民办宗教学校、可兰经背诵学校（Institusi Tahfiz）及传统宗教私塾（Sekolah Pondok），拨款增至2亿令吉。
此外，政府拨出近13亿令吉，提升682所破旧学校，尤其是沙巴及砂拉越的学校。
安华说，根据记录，预计明年将有近50万名学生进入小学一年级，其中超过7万人为六岁儿童。为应付一年级学生人数增加，政府通过工业化建筑系统（IBS）兴建的3500间额外课室，预计将在今年底前竣工。**
去年迁校，今年新华小
在安华完成提呈财案后，教育部副部长黄家和发文告表示，昌明政府连续两年，通过财案全资建华小，去年太平大直弄益华华小迁校，而今年则是蕉赖皇冠城新华小，再次为制度化增建华小奠下基础。
黄家和感谢首相对于增建华小课题，展现出开明和改革的态度，让华社看到改变。
“接下来，就是确保计划顺利开启，执行工作，今天就开始！土地，已经有了，政府出；钱，政府负责，华社不必愁、不必忧！”
黄家和也分享过去3年的工作点滴。他指出，无论是部门、还是选区，要推动的项目、层面，很多时候都不是今天还是过去一个月的事情。
他说，从县署阶段、州级协调、到部门层面；从部门各单位推动、再去到经济部、财政部，很多时候都靠着完善策划、交际手腕。
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