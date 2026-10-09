2027财案

在2027年财政预算案下，教育部继续获得最高拨款，并将在蕉赖皇冠城兴建一所新华小。

首相安华今午在国会下议院揭橥财案时宣布，政府将兴建的新学校、学前教育校舍，以及现有学校的设施，包括：

1. 霹雳怡保斯里珠宝国小（SK Seri Chemor）；

2. 雪兰莪雪邦实丽霓雅城学校综合设施（Kompleks Sekolah Bandar Serenia）；

3. 柔佛居銮巴摸园丘淡小（SJK(T) Ladang Pamol）全面重建工程；

4. 蕉赖皇冠城华小；

5. 沙巴根地咬SK Bulu Silou国小的学前教育校舍。

此外，安华说，登嘉楼马江（Marang）的一所新大学预科学院正在兴建中。

教育部获最高拨款

他表示，教育部获得最高的拨款，接近690亿令吉，高于今年的662亿令吉。

他也说，政府同意将各类学校的修缮及维护拨款，从10亿令吉增加至20亿令吉。

这包括：

- 国民学校拨款增至9亿令吉。

- 华小拨款增至1亿令吉。

- 淡小拨款增至5000万令吉。尽管淡小学生人数相对较少，但学校基础设施破旧，需要立即关注。

- 在大马伊斯兰发展局（JAKIM）注册的民办宗教学校、可兰经背诵学校（Institusi Tahfiz）及传统宗教私塾（Sekolah Pondok），拨款增至2亿令吉。

此外，政府拨出近13亿令吉，提升682所破旧学校，尤其是沙巴及砂拉越的学校。

安华说，根据记录，预计明年将有近50万名学生进入小学一年级，其中超过7万人为六岁儿童。为应付一年级学生人数增加，政府通过工业化建筑系统（IBS）兴建的3500间额外课室，预计将在今年底前竣工。**

去年迁校，今年新华小

在安华完成提呈财案后，教育部副部长黄家和发文告表示，昌明政府连续两年，通过财案全资建华小，去年太平大直弄益华华小迁校，而今年则是蕉赖皇冠城新华小，再次为制度化增建华小奠下基础。

黄家和感谢首相对于增建华小课题，展现出开明和改革的态度，让华社看到改变。

“接下来，就是确保计划顺利开启，执行工作，今天就开始！土地，已经有了，政府出；钱，政府负责，华社不必愁、不必忧！”

黄家和也分享过去3年的工作点滴。他指出，无论是部门、还是选区，要推动的项目、层面，很多时候都不是今天还是过去一个月的事情。

他说，从县署阶段、州级协调、到部门层面；从部门各单位推动、再去到经济部、财政部，很多时候都靠着完善策划、交际手腕。



