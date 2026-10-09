2027财案

首相兼财长安华宣布，中小学生可享有的开学援助金，由150令吉提高至200令吉；至于中六学生，则获得2500令吉的慈悯基本援助金。

他今日在国会提呈2027财案时也宣布，各源流学校的总拨款额翻倍至10亿，其中华小增至1亿令吉。

其他与教育、高等教育相关的利好消息如下：

教育：

- 教育部依旧获最高拨款，也就是近690亿令吉，今年则为662亿令吉。

- 政府同意提高各源流学校的翻修及维护保养拨款，由10亿令吉增至20亿令吉：

国小拨款增至9亿令吉。

华小增至1亿令吉。

淡小增至5000万令吉。

人民宗教学校、可兰经背诵学校及私塾的拨款增至2亿令吉。

- 提供13亿令吉提升682所残旧学校，尤其是在沙巴和砂拉越。

- 为应付增加的1年级学生人数，预计通过工业化建筑系统在今年底前完成增建3500间课室。

- 政府也将建造新学校、学前班校舍及现有学校的设施：

霹雳怡保斯里珠宝国小（SK Seri Chemor）；

雪兰莪雪邦艾美娜城综合校舍（Kompleks Sekolah Bandar Serenia）;

- 柔佛居銮巴摩园坵（Ladang Pamol）淡小重建；

- 蕉赖皇冠城华小；

- 沙巴根地咬布鲁斯楼国小（SK Bulu Silou）的学前班校舍。

登嘉楼马江正在兴建新的大学预科班学院。

捐款至学校公众捐款基金，可享有高达10%的总收入扣税优惠。

每名学生可享有的开学援助金由150令吉提高至200令吉，530万名学生符合受惠资格，总拨款为10亿令吉。家长须亲自到校领取，并亲自与老师会面，以作为促进孩子学业发展和塑造品格的共同责任。

政府同意提供总额2500令吉的慈悯基本援助金予中六学生，这与大学预科班学生的津贴相同，并将惠及9万名中六生。

拨款8亿7000万令吉予免费食物辅助计划，惠及超过80万名学生。

教师助理的录取扩大至200所密集型学校，以减轻教师的文书工作负担。





高教：

- 即日起，所有公立大学涉及言论自由、表达意见、公开批评及和平集会的纪律处分程序已暂停。此举是配合高教部制定更全面的高教法律框架，以取代大专法令，其中涵盖大学主权、学术自由和大专生权益。

- 高教部获191亿令吉，其中8亿令吉用以提升基础设施包括讲堂和宿舍，以及汰换陈旧的器材。政府也欢迎公众包括校友和企业捐款予公立大学，可享有高达10%的总收入扣税优惠。

- 从2027年起，政府同意让每月收入不超过2500令吉的贷款者，暂缓缴还高教基金局（PTPTN）贷款。

- 每月收入2500令吉至3000令吉的贷款者，最低仅需缴还50令吉。

- 这方面的举措惠及40万名PTPTN贷款者。

- 没有欠款及有序还款的贷款者，可享有10%折扣。

- 政府同意向代员工缴还PTPTN贷款的雇主，提供扣税优惠，涵盖2027年1月1日起至2028年12月31日的还款额。

- 政府与官联投资公司合作，以加快落实工程，从而解决大专生的住宿问题。

- 昌明大专生厨房计划将扩大至工艺学院和师范学院，拨款为2000万令吉。这项措施提供厨具、食材捐赠和仅需5令吉的大专生爱心菜单。

- 于2027年1月1日至2030年12月31日期间捐赠食物和器具，以供上述用途，可享有扣税优惠。

- 2027年昌明大专生机票援助由400令吉提高至500令吉，惠及逾6万名公立大专学生。

延伸阅读：解构2027财政预算案



