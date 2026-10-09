拨款1亿建蓄水池防水灾，推动“吉隆坡文化遗产计划”
2026财案
首相兼财政部长安华宣布，作为即时措施，政府拨款1亿令吉兴建蓄洪池和维护河流，以降低水灾风险。
他说，巴生谷闪电水灾问题须立即解决，联邦政府与雪兰莪州政府已就5项主要防洪措施达成共识，包括评估峇都水坝和巴生闸水坝未来30年的蓄水与防洪能力。
他今日提呈明年度财案时说，政府在各州拨款分配贯彻的“公平”理念，并非所有州都获得完全相同的资源。
他说，反之，此举是让已发展成熟的州属继续实现跃升，给予正在发展的州属获得加快步伐的空间，赋予仍相对落后的地区更多拨款以缩小发展差距。
2026财案
首相兼财政部长安华宣布，作为即时措施，政府拨款1亿令吉兴建蓄洪池和维护河流，以降低水灾风险。
他说，巴生谷闪电水灾问题须立即解决，联邦政府与雪兰莪州政府已就5项主要防洪措施达成共识，包括评估峇都水坝和巴生闸水坝未来30年的蓄水与防洪能力。
他今日提呈明年度财案时说，政府在各州拨款分配贯彻的“公平”理念，并非所有州都获得完全相同的资源。
他说，反之，此举是让已发展成熟的州属继续实现跃升，给予正在发展的州属获得加快步伐的空间，赋予仍相对落后的地区更多拨款以缩小发展差距。
各州发展：
吉兰丹：解决吉兰丹水灾和清洁水供问题，开始规划勒比水坝（Empangan Lebir）计划，作为长期解决方案；马樟滤水站的建设和老旧水管更换工程也正在进行。
槟城：将槟城定位为国家科技金融中心，国库控股与投资槟城机构（InvestPenang）将设立总额1亿令吉的战略投资基金，协助处于成长初期阶段的半导体和先进制造企业。
柔佛：新山塞车问题须立即解决，政府同意落实高架智轨系统（e-ART）作为主要解决方案。在新山-新加坡捷运系统（RTS Link）启用之前，政府将增加短程巴士路线和班次、增加马来亚铁道通勤铁路（KTM Komuter）班次，并在重点地区提供Grab Shuttle接驳服务。
霹雳
推动霹雳成为工业枢纽，加速发展红土坎海事工业城（LuMIC），打造成为海事枢纽，以吸引投资并创造就业机会。
丹绒马林汽车高科技谷将发展为区域汽车业枢纽。
为鼓励本地全资拥有汽车供应商企业搬迁而推出扣税优惠政策，上限为500万令吉，适用于2027年1月1日至2030年12月31日期间的相关开销。
马六甲
打造马六甲成为投资和人才发展的重点地区，马六甲卓越中心将通过高科技的技职教育与培训，为马六甲毕业生创造薪资优厚且有尊严的就业机会。
通过推行河流修复计划和双溪南眉防洪计划，以降低水灾风险。
森美兰：推动马来西亚宏愿谷2.0（Malaysia Vision Valley 2.0）带动森州经济发展，基础设施建设包括兴建从吉隆坡国际机场（KLIA）通往恩斯德镇（Bandar Enstek）的新道路、提升巴音-汝来-沙叻公路（Jalan Pajam-Nilai-Salak），以及落实第二期巴生谷双轨铁道基建提升工程。
东海岸：东海岸铁路计划（ECRL）推动彭亨策略地区经济增长，包括文冬的重工业发展，以及在的彭亨苏丹阿末沙城站（KotaSAS）车站附近兴建人民房屋。
玻璃市
发展朱宾谷创造更多就业和商业机会。
政府将在朱宾谷发展区和北马经济走廊农业生物经济区（NCER Agribio Economic Zone）建设基础设施。
玻璃市内陆港将配备扫描设备，以促进贸易并加强边境安全。
吉打
居林高科技园吸引全球半导体投资，为吉打人民创造技术型就业机会和商业机会。
政府将继续优先推动慕达农业发展机构（MADA）辖区“两年五季稻作计划”，以提高稻米产量和稻农收入。
登嘉楼
继续发展登嘉楼成为生态旅游重点地区，提升主要旅游产品，包括士兆湿地（Setiu Wetlands）、肯逸湖、登莪岛及比东岛。
在瓜拉登嘉楼建设区域污水处理厂和污水管网。
人民的首都：
吉隆坡的生命力不在于宏伟壮观的摩天大楼，而是在于舒适安全的摊档和食肆、宜居且具人性化的人民房屋，以及充满生命力的城市文化遗产，成为吸引游客的文化舞台。
国库控股推动“吉隆坡文化遗产计划”（Warisan KL），其中苏丹阿都沙末大厦和周边文化遗产的修复与保护工作，已吸引50万名国内外游客；下一阶段聚焦修复并保护大地宏图大厦（Menara Dayabumi）、吉隆坡火车总站和马来亚铁道公司（KTMB）总部。
国民投资机构（PNB）修复独立体育场，并将进一步修复国家体育馆。为重新激活国家文化遗产，在这两座体育场举行的艺术、文化、娱乐和体育活动，将获得豁免娱乐税优惠。
吉隆坡市政将拨款4亿令吉，打造占地120英亩的新绿化空间、修复现有公园，并提升公共设施和人民房屋。
武吉加拉占地100英亩的租赁土地将颁布宪报列为联邦公园，供公众使用。
吉隆坡市政厅将兴建总长22公里的有盖行人道，连接国家清真寺、独立广场和中央艺术坊等地标。
在人民房屋与商业场所、学校、诊所和公共交通车站之间兴建有盖行人道。
提供接驳轻便电动车（buggy），方便游客出行，尤其是前往国家纪念碑、植物园和国宾馆等热门景点的乐龄人士。
吉隆坡市政厅旗下两栋建筑，即郊外岭（Taman Desa）Anjung Kelana流浪者转型中心和蕉赖临时巴刹，将提升改造为乐龄人士日间活动中心。
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