2026财案

首相兼财政部长安华宣布，作为即时措施，政府拨款1亿令吉兴建蓄洪池和维护河流，以降低水灾风险。

他说，巴生谷闪电水灾问题须立即解决，联邦政府与雪兰莪州政府已就5项主要防洪措施达成共识，包括评估峇都水坝和巴生闸水坝未来30年的蓄水与防洪能力。

他今日提呈明年度财案时说，政府在各州拨款分配贯彻的“公平”理念，并非所有州都获得完全相同的资源。

他说，反之，此举是让已发展成熟的州属继续实现跃升，给予正在发展的州属获得加快步伐的空间，赋予仍相对落后的地区更多拨款以缩小发展差距。

