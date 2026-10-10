在关丹达拉默巴路（Jalan Darat Makbar）附近的一间小办公室里，57岁的纳兹兰（Nazlan Mokhtar）一如往常地坐在椅子上。

身为彭亨Kijang Mas合作社的秘书，他多年来一直负责处理这家合作社数千名社员的事务。然而，过去几个月以来，这张椅子却让他感到格外沉重。

这不是一家乡村合作社的普通故事，而是一起涉及移工配额的可疑事件。

在劳工黑市交易中据称可能价值数百万令吉的1125个移工配额，以一家原住民合作社的名义获批，但本应签署相关文件的人士毫不知情，审批过程也疑点重重，且有关配额更可能遭到滥用。

《当今大马》调查发现，相关申请文件以不存在的土地为依据，与一家没有合法执照的公司签订协议；合作社主席的签名据称遭人伪造；此外，一名公司董事的婚姻记录，在两个政府机构的资料中竟然有出入。

与此同时，获批的移工配额从未为合作社的土地，带来任何一名移工。

纳兹兰在接受《当今大马》采访时以半开玩笑，半认真的语气说：“我现在压力很大。”

G先生和K女士

这个故事的开端并非成功，而是失败。

Kijang Mas合作社的历史可追溯至1980年代末，当时名为玛祖云冰原住民合作社（Korporasi Orang Asli Maju Rompin）。之后，该合作社由原住民事务局（JHEOA）管理，随后由原住民发展局（JAKOA）管辖。

纳兹兰说，合作社曾于2023年通过理事自行申请移工配额，但申请最终失败。

对于一家长期面临财务困境、社员人数又持续减少的合作社而言，每一个引进劳动力和增加收入的机会，似乎都是摆脱困境的出路。

纳兹兰说，就在合作社陷入困境之际，两名人士开始介入合作社的事务。

两人分别是一名印度籍男子和一名马来西亚籍女子。

纳兹兰在受访时以“G先生”（Mr G）称呼这名男子，指他是主要代理人；而这名女子则被称为“K女士”（Ms K）。他强调，两者皆非真实姓名。

根据纳兹兰，两人出现后，移工配额的申请事宜便不再完全由合作社掌控。

“起初，是我们自行申请移工配额。后来，他们以代理人的身份出现，接手处理所有事务，包括准备申请文件，最终成功获批超过1100个配额。”

纳兹兰说，第二次申请完全由G先生负责处理。

最终，Kijang Mas合作社成功获批1125个移工配额。

可疑的协议

然而，整个申请过程中存在数个疑点。

《当今大马》查阅的一份文件显示，合作社与Uni Jobs私人就业代理公司（Agensi Pekerjaan Uni Jobs Sdn Bhd）于2024年8月1日签署了一份协议（Agreement Deed）。该公司地址位于吉隆坡旧巴生路的Plaza Prima。

根据协议，Uni Jobs被称为“承包商”，合作社则被称为“土地所有者”。

协议内容似乎赋予Uni Jobs引进移工的权利，并由该公司负责管理移工事务，确保符合所有相关规定、要求及福利标准，包括遵守政府条例和支付工资等。

作为交换，承包商须负责收割合作社土地上的橡胶。

然而，《当今大马》向人力资源部查询后发现，Uni Jobs并未持有有效的私人职业介绍所（APS）执照。

值得一提的是，根据马来西亚法律，任何有意以就业代理机构身份营运的公司，都必须持有这项执照。

更令人惊讶的是，纳兹兰声称，文件上以合作社主席名义签署的签名，并非主席本人的笔迹。

纳兹兰代表合作社报警时，也在报案内容中指控G先生和K女士伪造有关签名。

《当今大马》无法独立核实有关签名遭伪造的指控。

此外，纳兹兰表示，合作社主席从未出席任何有关当局为这项移工配额申请举行的面试。

“当时他的身体状况不佳。”

以“幽灵土地”名义申请

同意文件中还有另一个蹊跷之处，就是文件所列明的合作社土地面积。

文件声称，合作社拥有4500公顷土地。据信，Uni Jobs在代为申请移工配额时，也使用了相同的土地面积数据。

然而，这片土地根本不存在。

相反的，纳兹兰解释，合作社实际用于种植蔬菜的土地面积仅约300至400英亩。《当今大马》记者实地走访时，也看到了有关土地。

除了移工配额问题，这起案件还有其他可疑之处。

根据马来西亚公司委员会（SSM）的资料，Uni Jobs有两名董事，两人皆为马来西亚公民。

移民局的官方文件显示，其中一人是G先生的妻子。

然而，《当今大马》查阅国民登记局的资料后发现，这名马来西亚籍女子也与另一名马来西亚籍男子保持婚姻关系，而且由于双方尚未离婚，这段婚姻在登记记录中仍属有效。

《当今大马》已正式向内政部提出询问，以厘清这些记录之间的矛盾。

《当今大马》也于2026年9月1日联系G先生、K女士、Uni Jobs的两名董事（包括据称是G先生妻子的女子），以及该女子的合法丈夫，要求他们针对所有相关指控作出回应，但截至目前，仍未收到他们的回复。

内政部上门调查

纳兹兰说，真正的问题是在合作社获得移工配额批准后才开始浮现。

合作社原本满心期待移工到来，协助开发土地，但日复一日过去，始终没有明确消息。

当合作社尝试查询移工的最新进展时，K女士据称以各种理由搪塞，其中包括声称移民局方面出现问题。

一段时间过去，仍没有任何移工来到合作社的土地，让合作社方面越来越起疑。

最终，合作社怀疑两名代理人未经授权或合法委托，便将移工配额非法转卖给第三方，并滥用合作社的名义及身份。

“原本应该用于开发合作社土地的1125个移工配额，被抽出来，当作独立商品转卖给第三方。”

“而合作社只是在纸面上挂名，用来取得配额批准。”

真正令合作社震惊的是，内政部竟主动联系了他们。

纳兹兰说，内政部官员与移民局先是前往关丹，随后要求合作社代表前往布城，接受更详细的问询。

“内政部人员来到办公室时，问我知不知道这些移工已经入境？”

“我说不知道。”

在布城，官员向合作社代表出示文件，并对其进行问询。

内政部官员发现合作社可能受骗后，建议合作社报警，以维护自身权益。

举报诈骗和伪造文件

2026年1月19日，纳兹兰前往吉隆坡十五碑的特拉华路警局正式报案。

他在报案书中否认合作社涉及有关诈骗活动，并为合作社澄清立场，同时举报有人滥用及伪造合作社文件。

他强调，合作社并未参与有关活动，也没有签署任何协议，更未因以合作社名义进行的配额管理或转售交易，而收取任何款项或获利。

纳兹兰也要求警方彻查G先生、K女士等涉案者，并针对诈骗、伪造文件、失信及教唆或串谋犯罪等行为采取法律行动。

他说，有关行为已损害合作社声誉，使其面临法律风险。

针对《当今大马》的询问，内政部表示，该部正与马来西亚半岛劳工局及马来西亚棕油局合作，着手对涉案人士采取行动，尤其针对伪造文件、违反移民法令，以及与此案相关的涉嫌人口贩运行为。

内政部指出，该部也已展开监督检查及进一步调查，并发现有相关人士涉及伪造文件及人口贩运活动。

“此案再次凸显内政部以透明、全面的方式开展监督检查的重要性，以确保任何滥用移工配额的行为都能在初期被发现并制止。”

冀政府监督负责机构

采访接近尾声时，记者询问纳兹兰对政府有何具体诉求。他没有要求赔偿，也没提出激烈的要求，反而只是提出一个相当简单的请求。

“我希望政府留意相关的单位，无论是负责移工事务还是其他事务的机构，都应该妥善处理好相关工作。”

“原住民如果没有人引导，就不会知道这些事情。”

“甚至落入骗局、遭人设局欺骗，我们也不知道。”

“我们希望内政部归还我们的配额，让我们能够引进移工，开发自己的土地。”