随着《政府采购法令》明年生效，所有政府合约即将公开，民众届时将能查阅政府项目的具体细则，监督地方建设项目是否妥善落实。

《新海峡时报》报道，首相安华表示，“从明年开始，不论是兴建学校、医院、大学、道路，每份合约都必须完全透明。”

“谁标得合约、金额多少、获标公司名称、成本、施工进度，以及该公司胜出的原因。”

“这些资讯将会非常透明，所有人都能够查阅得到。”

他说，防范国库疏漏，让政府得以增加教育、公卫、零工经济、年轻毕业生等关键领域的开支。

斥借种族宗教课题转移视线

安华抨击道，原先能够用于教育领域的数十亿计令吉遭人挥霍，部份人士借由种族宗教课题转移对自身不当行为的视线。

“你选择将数十亿令吉挥霍在家族账户，可一旦东窗事发，你却高谈马来人存亡与伊斯兰。”

他举例道北某所中学建设项目，说明提高透明程度的好处，强调当地民众有权知晓工程的详细资料。

“让道北人民亲自看看，承包商是否尽责履约建校。这就是我所说的新马来西亚。”

国会去年仍通过《政府采购法案》，安华当时辩护道，该法令对防止一马公司等金融丑闻至关重要，规定了联邦与州政府的采购框架。

法令也明确规范了按合约金额划分签署权限等级，同时强制要求申报利益冲突。

不过，法案当时遭到部分后座议员、在野党、公民组织的抨击，认为法案赋予财政部过大的裁量权，包括批准合约与予以豁免的权力。

他们点出，作为制衡机制的上诉仲裁庭很是赢弱，且仲裁庭成员均由财政部长任命，易受财政部长影响。