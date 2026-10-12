国会报道

政府将通过强化电气与电子业价值链、经济增长来源多元化，以及扩大出口市场，降低大马对半导体领域的依赖风险。

投资、贸易及工业部长佐哈里阿都干尼说，这些措施旨在提高国家出口的韧性，以应对全球半导体业周期一旦出现下滑所带来的冲击。

“首先，强化并促进电气与电子业价值链多元化。通过2030年新工业大蓝图（NIMP 2030）和国家半导体战略（NSS），政府聚焦高附加值和技术密集型活动，例如芯片设计和先进封装技术。”

“其次，政府将推动电气与电子领域以外的多元化增长来源，并强化国内供应链。”

他今日在国会下议院会议问答环节，回答国盟峇东埔国会议员莫哈末法瓦兹的质询，即马来西亚出口近半数来自电气与电子领域所带来的依赖风险，以及一旦全球半导体业周期下滑，政府将采取哪些多元化策略应对？

也开拓出口目的地

佐哈里指出，2030年新工业大蓝图涵盖的21个领域，包括服务业，在2025年贡献8970亿令吉，放眼提高经济复杂程度、促进高附加值活动，以及创造更多就业机会。

“第三，出口市场多元化。投贸部通过大马对外贸易发展机构（MATRADE），持续积极拓展出口目的地，包括开拓中亚、非洲和拉丁美洲等非传统市场。”

对于国阵瓜拉庇劳国会议员安南阿布哈山的附加提问，即政府如何确保出口多元化策略优先发展高附加值产品，以及提升本地技术掌控能力，佐哈里说，政府已与本地企业展开多轮交流。

他说，为了国家的长远利益，政府务必采取果断措施，以保护大马经济，并减少对其他国家的依赖，避免本地经济受到冲击。



