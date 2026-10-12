下午4点16分更新

国会报道 国会在野党领袖韩沙再努丁告诫政府切勿“杀鹅取卵”，过度依赖政府官联公司和官联投资公司来资助政府政策。

韩沙今天在国会下议院辩论《2027年财政预算案》时指出，政府不应用可能削弱其财务健全的项目加重这些机构的负担，尤其相关计划超出其核心宗旨时更是如此。

他特别点名公务员退休基金局（KWAP）与国家石油公司（国油），质疑两家机构拟参与房屋发展项目的必要。

“退休基金局的目标是壮大资金规模，确保未来有能力履行责任，包括向符合资格的退休人员发放退休金。”

“既然如此，为何要叫退休基金局兴建这种宿舍？投资回报又是什么？有时我实在百思不得其解。”

首相安华在上周五提呈的《2027年财政预算案》中宣布，退休基金局将注资7亿5000万令吉推动“Vista Kampus”计划，在六所指定公立大学兴建学生宿舍。

政府同时宣布，国油已在吉隆坡一块面积10英亩的土地上动工兴建经济屋；该地段属于50英亩宪报公布的马来保留地的一部分。

韩沙不同意国油涉足经济屋领域，并调侃国油似乎把核心业务从石油转移到了房地产开发。

削弱市场信心

韩沙也批评政府要求国家能源公司（国能）承担约1亿5000万令吉亏损的举措。

由于民众频频申诉电费暴涨，政府遂扩大补贴范围，把电费保障范围扩大至每月用电量达800千瓦时（度）的家庭，以缓冲受影响家庭的经济冲击。

韩沙指出，尽管这笔款项对国能而言数额不算大，但这项宣布引发股东抛售其股票。

“回到打扪国会议员（安华）提呈的预算案，政府对官联公司与官联投资公司的依赖实在过甚。国油、国能、公积金局、退休基金局以及国库控股，全都被大举动用。”

“我想提醒大家‘生金蛋的鹅’的故事。鹅的主人因为不耐烦每天只能拿到一颗金蛋，于是把鹅宰了，企图一次过把金子全掏出来。”

“到头来，蒙受损失的正是主人自己。但更重要的是，大马的下一代将承受比我们今天所经历的更深重的困境。”

“把金蛋分给人民有什么错？”

公正党士基央国会议员扎丽哈辩护道，政府支持官联投资公司与官联公司造福人民的举措并无不妥。

他援引韩沙的比喻说，“纵观历届政府，确实有许多能下金蛋的鹅，但那些金蛋最终都落入了他们的口袋。”

“那是错的，我不赞同。不过，如果（资金）是用于人民，我认为就应该予以支持。”

行动党万宜国会议员谢瑞詹则表示，听到韩沙批评政府扩大电费保障措施，他感到大为震惊。

“反对党领袖本应欢迎这项举措，毕竟这项措施将会并且已经惠及多数人民。”

“国能公司或许确实蒙受轻微亏损，但损失已获吸纳，从而确保电费维持在合理且可负担水平。”

“我认为，如果那只金鹅能下蛋，把金蛋分给人民又有什么错？”

促请重推消费税

与此同时，韩沙也批评政府迟迟不愿恢复消费税（GST）。

谈及安华最近提出结合消费税与现有销售及服务税（SST）的混合税制构想，韩沙直言，政府其实已意识到舍弃消费税而选择销售及服务税是个错误，只是拉不下脸面承认。

“最简单直接的做法就是重启消费税，只需定下税率即可，何必感到难为情？”

“为什么要难为情？人非圣贤，孰能无过，做错事就应当坦承不讳。”

韩沙说：“若过去犯了错，我们就该道歉。”



