行动党日落洞国会议员雷尔质疑政府在贪污案中双重标准，并追问当局为何没有就健思基金案再次提控副首相阿末扎希。

雷尔今日在国会下议院为2027年财案辩论时表示，无论是政治盟友还是政敌，政府都不应在贪污案中给予任何人豁免。

他强调，鉴于政府承诺打击贪污，这一点尤其重要。

“任何人只要触犯法律，就必须被控上法庭，并接受审讯，无论他是副首相、国会议员还是部长。”

“外界追问的是，为何峇眼拿督国会议员（阿末扎希）面对的控状被撤销？为何他没有再次被控，而如今国会这边（在野党）的人却被控上法庭？”

“为何我们实行双重标准？为何我们选择性执法？为何我们没有对涉及47项贪污控状的峇眼拿督（阿末扎希）采取行动？”

促检长重新审视案件

雷尔促请首次安华，确保总检察署重新审视健思基金案，并在有充分理由的情况下，将阿末扎希再次控上法庭。

“我想以这句话结束我的演讲：峇眼拿督曾被要求出庭自辩。”

“打扪必须采取行动，并在可能的情况下，确保总检察长再次提控他，让他接受审讯。”

2023年9月4日，即便在法庭已裁定表罪成立的情况下，控方撤回了阿末扎希在健思基金案的47项控罪，使吉隆坡高庭最终给予扎希“释放但不等同无罪”（DNAA）。

总检察署于今年1月8日宣布，控方在评估反贪会调查结果后发现，现有证据不足以支持继续提控，因此决定案件列为“无进一步行动”（NFA），并将正式结案。

扎希接着于1月28日入禀高庭，希望把之前取得的“释放但不等同无罪”（DNAA）裁决，进一步改为无罪释放，而总检察署随后表明不反对。

律师公会于2023年12月申请司法审核准令，欲把总检察长和扎希列为答辩人，要求法庭宣判DNAA裁决无效、总检察长的撤控决定越权，同时强制总检察署继续提控阿末扎希。

不过，律师公会于2024年6月败诉，未能从高庭取得司法审核准令。律师公会较后向上诉庭提出上诉，并于今年5月7日翻盘，获准挑战总检察长撤控扎希的决定。

上诉庭也指示将这宗司法审核移交高庭审理。总检察长随后入禀申请，寻求推翻上诉庭裁决。

本月初，联邦法院允准扎希和总检察长的上诉申请，以挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。



