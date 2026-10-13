经济部属下领袖基金会（Yayasan Peneraju）前执行长依布拉欣认为，30%土著股权固打成效可疑，因为官方至今未公布任何成效报告，证明它确实改善了土著的经济地位。

依布拉欣（Ibrahim Sani，42岁）警告，这项规定恐助长挂名代持股权的歪风，即土著股东仅挂名凑数以应付规矩，毫无实质参与业务经营。

“问题正出在这里。这种做法纯属挂名，毫无参与营运的意义。”

依布拉欣昨晚在吉隆坡出席由隆雪华堂与Engage联合主办的“行政命令规定的股权？重新思考土著赋权”论坛时，发表上述谈话。

他说，关键问题在于，这项规定能否为土著群体带来切实经济效益。

“这项30%股权规定推行至今，究竟有何成效？官方的影响评估报告又在哪里？这关乎所有经济领域，绝非仅限补习中心。”

依布拉欣也曾在经济部股权组任职。他透露自己在任时打算推动此类研究，唯不清楚目前的后续进展。

他也提醒，强制企业配给土著股权并不必然改善土著的经济地位。

“例如，一家私人补习中心就算拨出30%土著股权，究竟能给土著带来什么实际帮助？”

“我认为这是当权者必须正视的大问题。迄今为止，这两者毫无关联，更谈不上因果因由。”

规定并非法律

针对私人补习中心须遵守30%土著股权引发的风波，依布拉欣指出，这根本不是国会立法，纯粹是教育部在2006年通过部门指南下达的行政政策。

“这一点至关重要。这根本不算法律，纯粹是部门自行出台的内部指南与政策。”

因此他指出，政府完全无须通过国会批准，即可自行落实、修改乃至撤销这项规定。

他也质疑，为何这项门槛只对以私人有限公司注册的补习中心开刀，却不涵盖独资或合伙企业。

他指出，对许多业者而言，注册为私人有限公司至关重要，既能享有有限责任的保障，也利于融资与扩充规模。

依布拉欣表示，政府若期盼业者引入真正的土著投资者或股东，理应提出明确指引。企业也需要时间调整步伐，物色愿意实际投入业务的伙伴，避免流于应付规矩的空壳持股。

他强调，提升土著经济参与度与维持大马开放的市场体制，两者绝非水火不容。

“这两个目标并不冲突，完全可以相辅相成。”

“不过，我们需要能兼顾两者的周全政策。只要规划得当，定能水到渠成。”

股权规定阻碍增长

与此同时，马来亚大学客座教授胡永泰（Woo Wing Thye，72岁）直指30%股权规定“阻碍经济增长”，恐阻碍经营有方的补习中心扩展业务。

他表示，业者为了融资扩充，本有意成立私人有限公司，但严苛的股权门槛往往逼得他们打退堂鼓。

“说到底，这项门槛扼杀了成功补习中心扩张的生机。”

“而且这波及各行各业，不仅限于补习中心，涵盖整个经济层面。”

胡永泰主张，大马应改弦易辙，推行既能提升收入、改善民生，又无损经济增长的土著赋权政策。

他指出，这包括培训高阶专业技能以拉抬生产力与薪资，并开创更多高技能、高收入的就业机会。

他也呼吁大力扶持中小型企业，并点出本地中小企业高达84%属土著所有。

“只要提振中小企业，就必定能切实改善土著的经济地位。”

胡永泰指出，现金流吃紧与周转资金管道受阻，是中小企业面临的头号痛点，导致微型企业难做大，小型企业也无法晋身为中型企业。

他也敦促政府从大马在国际学生能力评估（Pisa）的低迷表现引以为戒，痛下决心改革教育制度，全面检讨课程纲要与师资培训。

他强调，唯有通过这些务实措施，确保土著乃至全体国民掌握核心技能，才能在迈向高收入经济体之际把握先机。



