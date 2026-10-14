政府可能考虑要求数据中心自行管理水源供应的建议，令前国家水务服务委员会（SPAN）主席查尔斯质疑，政府在批准相关项目前是否已充分评估其用水需求。

查尔斯（Charles Santiago）指出，鉴于各州水务运营商供应的是经过处理、可供饮用的自来水，这项建议引发了数据中心究竟应如何取得所需水源的疑问。

“许多设施已经建成或正在兴建，这项建议也让人质疑，当局在规划及批准项目时，是否已充分考虑它们的用水需求。”

“副部长提出的担忧显示，整个数据中心生态系统在落实前，可能未经过周详的设计与规划。”

查尔斯也是前巴生国会议员。他是针对能源及水务转型部副部长阿都拉曼昨天在国会的谈话，作出上述回应。

阿都拉曼当时表示，数据中心的用水量仍是政府关注的问题，尤其是设在水体附近、可能影响其他用水者的设施。

因此，政府可能考虑要求数据中心自行管理水源供应，以避免影响消费者的供水。

可能涉高昂改装费

不过，查尔斯表示，若要求现有设施改用其他水源，可能涉及高昂的改装费用，因为这些建筑物及冷却系统最初是按照原有供水方式来设计。

“如果没有明确的过渡计划，这项建议可能把规划不足所造成的后果转嫁给业者，却未必能真正提升水资源安全。”

查尔斯指出，国家水务服务委员会曾于2025年9月发布指南，建议数据中心在条件允许时优先使用再生水进行冷却，或采用零排放的空气冷却系统。

他质疑，政府最新提出的建议是否意味着要把这些建议转化为具有强制力的规定，而当替代水源无法取得时，数据中心业者又应如何应对。

“不同的替代水源并不能互相取代。雨水收集及雨洪截取系统可以减少对经过处理的饮用水的依赖，但这需要足够的收集面积、储水容量，以及适当的处理设施。”

“直接从河流取水也存在风险，包括与下游用户争夺水源、干扰河流流量，以及影响水生生态系统。至于水库和水坝，它们本身属于更广泛的供水系统的一部分，不能简单地视为可随时供工业用途使用的备用水源。”

他补充说，厄尔尼诺现象即将到来，也让这些问题更显迫切。

查尔斯引述国家水务服务委员会于8月发布的报告指出，当时有9座水坝处于警戒水位，另有1座处于危急水位。他因此质疑，若水源供应进一步恶化，数据中心是否必须减少用水量、改用其他水源，或遵守临时配水限制。

“届时由谁决定哪些用户享有优先供水权？这些问题必须在缺水发生之前厘清，尤其是部分设施日后可能难以改装，或改装成本高昂。”

有可行的解决方案

谈及可能的应对措施，查尔斯以新加坡为例指出，当地要求大型用水单位委任水资源效率经理，并每年提交水资源效率计划。

他建议，马来西亚也应要求数据中心业者说明预计用水量、汇报实际用水情况，并定期接受用水需求评估。

“这也有助于解决虚报需求的问题，例如业者预留了超出实际使用量的供水容量。”

“州政府应根据实际需求及可用水量进行评估，并保留决定配水方式的权力，包括在干旱或其他水资源紧张时期调整配水。”

他最后表示，马来西亚需要建立可持续的水源供应体系，对淡水取用设下具有强制力的限制，并制定保障措施，确保支持数据中心产业发展的成本不会转嫁给家庭用户及环境。

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