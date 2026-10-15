早上11点03分更新

一名16岁中四男学生今天在峇株巴辖推事庭，被控于本月初谋杀同班同学艾琳索菲亚。

根据《每日新闻》，被告在推事慕斯达金（Mustaqim Sukarno）面前聆听控状后，仅点头表示明白。

由于谋杀案属于高庭的审理权限，法庭并未记录被告是否认罪。

根据控状，被告涉嫌于10月3日下午2点30分至4点之间，在永平一所国中的礼堂内谋杀艾琳。

因此，被告在《刑事法典》第302条文下被控谋杀罪。一旦罪成，可被判处死刑；若未被判处死刑，则可被判处30年至40年的监禁，以及不少于12下鞭笞。

此案由副检察司胡安妮达（Juanita Mohd Said）及菲道斯（ Firdaus Ruslan）负责提控，被告的代表律师则是苏海拉（Suhaila Shafi'uddin）和莫哈末阿兹兰（Mohd Azlan Shah Mohd Allias）。

12月22日再次过堂

较早前，控方告知法庭，由于尚未收到医院提供的验尸报告及法医病理报告，因此要求另定日期过堂。

法庭批准控方的申请，择定于12月22日再次过堂，同时不准被告保释。

被告于今早7点抵达法庭，由峇株巴辖警区总部的特别刑事调查组（D9）警员押送。

控状宣读完毕后，被告随即由警方从后门带离法庭。

艾琳索菲亚（Irene Sofiya Mohd Khairool Faisal）于10月3日下午约5点50分，被发现昏迷不醒、浑身是血，倒卧在永平一所学校的礼堂内。

艾琳随后被证实死亡，遗体被送往当地的苏丹后娜诺拉依斯迈医院（HSNI）进行解剖。

警方事后援引《刑事法典》第302条文（谋杀）展开调查此案，并延扣16岁的少年嫌犯。

柔佛州总警长拉哈曼（Ab Rahaman Arsad）之后透露，根据验尸结果，艾琳的死因是头部遭受钝物创伤。

此外，警方在永平一带进行多轮搜查并起获多项证物，其中包括一根约96公分长、相信该曾被用来殴打死者的铁条。