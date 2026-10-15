国会报道

内阁将在下个月接获跨部门委员会的评估报告后，定夺雪邦国际赛道是否会再次承办一级方程式（F1）大奖赛。

青年及体育部长莫哈末道菲（Taufiq Johari）表示，上述委员会涵盖各部门及政府首席秘书，目前正评估未来承办F1赛事的办赛成本，以及国家可获得的潜在投资回报。

道菲今天在国会下议院指出，该委员会的宗旨在于确保大马日后若申办F1，不会单靠隶属于青体部的雪邦赛道来独力承担。

“相反地，我们希望这项主办工作能跨部门协同推进，因为其带来的经济效益不仅惠及人民，也造福各部门并有利于国家，而这正是当局目前针对各方面筹备情况展开评估的原因。”

陶菲克在回应希盟万宜国会议员谢瑞詹（Syahredzan Johan）的附加提问时说：“到了11月，我们将提呈报告至内阁，最终由内阁拍板决定是否让F1赛事重返大马。”

道菲此前表示，雪邦赛道于10月2日至4日承办的F1海湾航空巴林大奖赛，估计为大马带来了9亿5000万令吉的经济效益。

在大马确定承办巴林F1赛事后，雪邦赛道执行长阿兹汉（Azhan Shafriman Hanif）透露，大马若要在F1世界锦标赛赛历中争取常驻席位，每年至少须耗费3亿令吉。

这笔预算涵盖目前的F1办赛权费用，估计在7000万至8000万美元（约2亿8900万至3亿4000万令吉）之间，以及为符合国际赛事规格所需的本地筹备成本。

但阿兹汉指出，根据他所掌握的数据，大多数主办国所获取的回报至少是办赛支出的三倍。因此，大马若支出3亿令吉，潜在回报可达10亿令吉。

巴林政府承担了在雪邦举办海湾航空巴林大奖赛的大部分开销，包括赛事特许权费；大马则分担赛道与本地筹办等其余费用，总额约为4000万令吉。

大马于1999年首次举办F1锦标赛，但因承办成本居高不下且投资回报递减，最终在2017年停办。

或每隔几年才举办一次

与此同时，道菲今天表示，尽管巴林F1大马站的门票销量飙升至约10万张，远高于2017年约3万张的销量，但政府仍须考量雪邦赛道未来的F1赛事是否还享有如此的热切关注。

他证实，F1管理层也提出建议，探讨大马与其他国家合作，“每隔数年”轮办一次F1大奖赛。

“无论如何，我们要确保主办F1不会损害国家其他体育项目的发展。”

“我们必须保障运动员培训与国家体育发展的资金不间断；但就F1而言，我们必须评估承办赛事对大马是否切实可行与收效。”

支持培养本土F1车手

国盟龙运国会议员旺哈山（Wan Hassan Ramli）也提出质询，询问青体部是否有意借力国家石油公司（国油）与梅赛德斯-AMG马石油F1车队长久以来的战略伙伴关系。

他具体询问，该部能否通过此项合作，为国家青年赛车手建立正规的发展阶梯，包括提供培训赞助与国际赛事磨练机会。

旺哈山指出，这类努力可确保大马不仅以F1赞助商和主办国的身份闻名，未来更有能力培育出登上F1舞台竞争的本土车手。

道菲回应时保证，青体部始终高瞻远瞩，致力于推动本地青年投身体育产业，并点出国家青年及体育局在2025年获配的560万令吉拨款。

他进一步列举了多项正在推行的基层发展计划，包括“赛道之友”（Rakan Litar）倡议、漂移课程、拉力赛课程、卡丁车学院，以及迷你摩托与越野摩托车赛。



