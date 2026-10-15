沙盟兰瑙国会议员佐纳丹质疑，尽管数十年来因金融丑闻和政府纾困措施而损失数十亿令吉，沙巴至今仍在等待其应得的40%税收权。

佐纳丹（Jonathan Yasin）今日在国会下议院辩论2027财案时强调，沙巴人民并不反对联邦政府拨款改善国内其他地区人民的生活。

“如果从沙巴和砂拉越征收的所有收入都被妥善用于发展国家，我们会非常高兴。”

“如果我们在半岛的朋友生活舒适，如果印裔社群得到照顾，如果华裔社群受到妥善照料，以及马来人也受到充分保障，我们同样会感到高兴。”

