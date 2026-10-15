“数十亿因丑闻流失”，沙盟议员叹沙巴未获40%税收权
沙盟兰瑙国会议员佐纳丹质疑，尽管数十年来因金融丑闻和政府纾困措施而损失数十亿令吉，沙巴至今仍在等待其应得的40%税收权。
佐纳丹（Jonathan Yasin）今日在国会下议院辩论2027财案时强调，沙巴人民并不反对联邦政府拨款改善国内其他地区人民的生活。
“如果从沙巴和砂拉越征收的所有收入都被妥善用于发展国家，我们会非常高兴。”
“如果我们在半岛的朋友生活舒适，如果印裔社群得到照顾，如果华裔社群受到妥善照料，以及马来人也受到充分保障，我们同样会感到高兴。”
国会报道
沙盟兰瑙国会议员佐纳丹质疑，尽管数十年来因金融丑闻和政府纾困措施而损失数十亿令吉，沙巴至今仍在等待其应得的40%税收权。
佐纳丹（Jonathan Yasin）今日在国会下议院辩论2027财案时强调，沙巴人民并不反对联邦政府拨款改善国内其他地区人民的生活。
“如果从沙巴和砂拉越征收的所有收入都被妥善用于发展国家，我们会非常高兴。”
“如果我们在半岛的朋友生活舒适，如果印裔社群得到照顾，如果华裔社群受到妥善照料，以及马来人也受到充分保障，我们同样会感到高兴。”
“但令我们失望的是，过去数十年来，这个国家发生了一连串重大的丑闻。”
他接着列举了一系列金融丑闻，包括国行在1990年代蒙受的外汇亏损、一马公司案和SRC公司案，以及政府耗资199亿令吉重组朝圣基金局资产一事。
他说，这些损失令人质疑，以联邦政府的财务状况为由限制支付沙巴应得款项的说法。
“涉及国家财务管理的丑闻实在太多了。然而，沙巴至今仍未收到应得的款项。”
“如果国家管理得当，这些资金本来就应该存在。如果国家财务管理良好，支付款项给沙巴也应该是办得到的。”
促尽速落实税收权
佐纳丹所指的是联邦宪法第112C条文及第十附表第四部分所规定、沙巴享有的宪法特别拨款。
首相署（沙巴及砂拉越事务）部长慕斯达法今年5月表示，联邦政府与沙巴当局仍在协商最终的40%税收权。
讨论重点涉及四个领域：根据联邦政府从沙巴取得的净收入制定计算公式、核实收入数据、解决“失落年份”尚未支付的款项，以及分阶段付款机制。
佐纳丹认为，在检讨特别拨款时要求考虑联邦政府财务状况的第112D（2）条文，措辞过于含糊。
他说，这项条文可能被用作拖延或减少沙巴应得款项的理由。
“关于40%税收权的问题，我认为联邦政府如今没有任何道德上的正当理由或理由，再以自身的财务状况为借口，逃避支付理应付给沙巴的款项。”
佐纳丹也将沙巴提出的要求与联邦政府在半岛大型项目上的开支作比较。
“我们看到，半岛投入了大量资金。并不是没有钱，而是没有付款给沙巴。”
他敦促政府在进行其他开支之前，优先支付沙巴应得的款项。
“先把理应属于沙巴的款项支付给沙巴。之后，联邦政府再专注于其他需要拨款的事项。”
佐纳丹认为，政府宣布特别拨款给沙巴及砂拉越仍然不足，并指出内陆税收局和关税局去年从沙巴征收了75亿4700万令吉。
欢迎187亿令吉拨款
尽管提出批评，佐纳丹仍欢迎2027年财案向沙巴拨出187亿令吉联邦拨款，高于今年的176亿令吉，也是各州之中最高的拨款。
不过，他要求政府明确说明，这笔款项中有多少将直接拨给沙巴州政府，而不是通过在沙巴运作的联邦部门和机构支出。
“直接拨给州政府的款项，与通过在沙巴运作的联邦政府机构或部门发放的款项，两者之间存在重大差别。”
他说，沙巴并非要求获得特殊待遇，而是希望解决一项持续超过60年的问题。
“我们只是要求获得属于我们的东西。我们没有要求更多。”
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