行动党金宝国会议员张哲敏提呈动议，要求将马华总会长魏家祥移交国会特权委员会处置，因后者涉嫌就乡区发展部的开销发表可能误导国会的言论。

张哲敏今日发文告表示，魏家祥必须为自身言论举证，并通过议会程序裁定有关言论是否误导国会。

“我的立场很明确：公款是如何获得批准、为何工程获准继续进行，以及为何承包商至今仍未收到款项，这些问题都必须得到解释。”

“如果魏家祥要为乡区发展部辩护，就应该回答这些问题，而不是把事情变成个人问题。”

限24小时撤回言论

根据《新海峡时报》报道，魏家祥两天前促请当局澄清乡区发展部获批拨款，与实际开销之间相差21亿令吉的说法，并强调不应将差额视为贪污或挪用公款。

对此，张哲敏要求魏家祥在24小时内撤回有关言论，并警告若对方不照办，则将把此事提交国会特权委员会处理。

此外，他之前也于10月6日针对乡区发展部的开销课题，向反贪会投报

MACC must investigate Zahid’s role in KKDW’s RM2.1 billion expenditure discrepancy 061026 Kampar MP Chong Zhemin in MACC Kuala Lumpur

张哲敏指出，魏家祥虽然声称，每一笔额外开销都必须获得财政部批准，并纳入追加预算案，但却未能说明在2023年至2025年期间，国会究竟批准了哪一项追加预算来支付有关开销。

他要求魏家祥出示文件，并说明有关额外拨款何时提呈国会、国会批准了多少款项，以及这些款项用于支付哪些开销。

“解释财务程序如何运作，并不能证明确实已遵守有关程序。魏家祥必须针对实际涉及的开销及批准事项，作出回应。”

乡区道路计划引争议

张哲敏进一步质疑，乡区道路计划的开销既然已超出原定拨款，为何承包商仍获准继续施工。

他追问，是谁批准额外工程，以及当局在指示承包商开工前，是否已确保资金充足并取得必要批准。

他也要求魏家祥澄清，乡区发展部是否在取得必要批准及拨款前，就指示承包商继续施工；抑或是乡区发展部长阿末扎希所述的情况并不属实。

“魏家祥的意思是，阿末扎希在说谎吗？”

Zahid Hamidi at Sesi Pembukaan Bengkel Kerjasama Strategik antara Pusat Komuniti Desa (PKD) circa September 2026 070926
Zahid Hamidi at Sesi Pembukaan Bengkel Kerjasama Strategik antara Pusat Komuniti Desa (PKD) circa September 2026 070926

此前，扎希（上图）在乡区发展部月常集会呛声，指称乡区道路工程已按时竣工，却因拨款迟迟未下放至该部门，导致承包商工程款遭到拖欠，乡区发展部因此背上黑锅。

财政部秘书长佐汉随即发文告说明，该本部门不曾冻结乡区发展部的乡区道路工程拨款。相关款项已全数拨出。而承包商之所以结账受阻，是因为乡区发展部的年度拨款几乎消耗殆尽。

不过，阿末扎希新闻秘书法兹米质疑有关说法“不准确且误导”，并提醒联邦财政程序和政府综合财务管理会计系统（iGFMAS）均严格禁止，任何部门动用未经授权的资金。

据他解释，多项已签约工程之前受到2019冠病疫情影响而延误，随着工程陆续恢复，承包商索款也滚存至接下来的财政年度，进而形成政府依法及依合约必须履行的责任。

财政部此前披露，乡区发展部在2023年的开支为18亿令吉，相比之下获批拨款为11亿令吉；2024年的开支则为20亿令吉，相比获批拨款13亿令吉。至于2025年，该部门的开支达到23亿令吉，相比获批拨款16亿令吉。

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