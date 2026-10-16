行动党金宝国会议员张哲敏提呈动议，要求将马华总会长魏家祥移交国会特权委员会处置，因后者涉嫌就乡区发展部的开销发表可能误导国会的言论。

张哲敏今日发文告表示，魏家祥必须为自身言论举证，并通过议会程序裁定有关言论是否误导国会。

“我的立场很明确：公款是如何获得批准、为何工程获准继续进行，以及为何承包商至今仍未收到款项，这些问题都必须得到解释。”

“如果魏家祥要为乡区发展部辩护，就应该回答这些问题，而不是把事情变成个人问题。”

限24小时撤回言论

根据《新海峡时报》报道，魏家祥两天前促请当局澄清乡区发展部获批拨款，与实际开销之间相差21亿令吉的说法，并强调不应将差额视为贪污或挪用公款。

对此，张哲敏要求魏家祥在24小时内撤回有关言论，并警告若对方不照办，则将把此事提交国会特权委员会处理。

此外，他之前也于10月6日针对乡区发展部的开销课题，向反贪会投报。

MACC must investigate Zahid’s role in KKDW’s RM2.1 billion expenditure discrepancy 061026 Kampar MP Chong Zhemin in MACC Kuala Lumpur

张哲敏指出，魏家祥虽然声称，每一笔额外开销都必须获得财政部批准，并纳入追加预算案，但却未能说明在2023年至2025年期间，国会究竟批准了哪一项追加预算来支付有关开销。

他要求魏家祥出示文件，并说明有关额外拨款何时提呈国会、国会批准了多少款项，以及这些款项用于支付哪些开销。

“解释财务程序如何运作，并不能证明确实已遵守有关程序。魏家祥必须针对实际涉及的开销及批准事项，作出回应。”

乡区道路计划引争议

张哲敏进一步质疑，乡区道路计划的开销既然已超出原定拨款，为何承包商仍获准继续施工。

他追问，是谁批准额外工程，以及当局在指示承包商开工前，是否已确保资金充足并取得必要批准。

他也要求魏家祥澄清，乡区发展部是否在取得必要批准及拨款前，就指示承包商继续施工；抑或是乡区发展部长阿末扎希所述的情况并不属实。

“魏家祥的意思是，阿末扎希在说谎吗？”

Zahid Hamidi at Sesi Pembukaan Bengkel Kerjasama Strategik antara Pusat Komuniti Desa (PKD) circa September 2026 070926

此前，扎希（上图）在乡区发展部月常集会呛声，指称乡区道路工程已按时竣工，却因拨款迟迟未下放至该部门，导致承包商工程款遭到拖欠，乡区发展部因此背上黑锅。

财政部秘书长佐汉随即发文告说明，该本部门不曾冻结乡区发展部的乡区道路工程拨款。相关款项已全数拨出。而承包商之所以结账受阻，是因为乡区发展部的年度拨款几乎消耗殆尽。

不过，阿末扎希新闻秘书法兹米质疑有关说法“不准确且误导”，并提醒联邦财政程序和政府综合财务管理会计系统（iGFMAS）均严格禁止，任何部门动用未经授权的资金。

据他解释，多项已签约工程之前受到2019冠病疫情影响而延误，随着工程陆续恢复，承包商索款也滚存至接下来的财政年度，进而形成政府依法及依合约必须履行的责任。

财政部此前披露，乡区发展部在2023年的开支为18亿令吉，相比之下获批拨款为11亿令吉；2024年的开支则为20亿令吉，相比获批拨款13亿令吉。至于2025年，该部门的开支达到23亿令吉，相比获批拨款16亿令吉。

