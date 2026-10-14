行动党日落洞国会议员雷尔接连追问巫统主席阿末扎希的健思基金案后，巫统似乎动员基层领袖展开反击，其中巫统梳邦区部主席阿曼阿兹哈将矛头指向行动党峇眼国会议员林冠英涉及的海底隧道计划贪污案。

《巫统在线》报道，阿曼阿兹哈（Armand Azha Abu Hanifa）质问，为什么雷尔没有同样积极地追问海底隧道计划。

“不要只在涉及巫统领袖时才直言不讳，却在需要根据相同原则和标准评估同样的问题时保持沉默。”

“正义与法治必须适用于所有人，无论他们属于哪个政党。”

有趣的是，林冠英本身也是呼吁反贪会调查扎希的行动党领袖之一，原因是乡区部的开销据称超出获批的21亿令吉拨款。

10月6日，行动党金宝国会议员张哲敏向反贪会举报乡区部长扎希，要求调查乡村及区域发展部涉嫌超支21亿令吉的指控。

阿曼阿兹哈（上图）也促请雷尔注意自己的用词，并确保有关扎希案件的言论是以官方进展和准确的法律事实为依据。

“持有不同观点是民主权利，但事实和法律不应被当作政治玩物。”

勿扭曲法律事实

巫统木威区部主席阿兹哈阿末（Azhar Ahmad，下图）则指出，身为律师的雷尔在发表公开言论前，应当明白控状、法庭裁决与检控决定之间的区别。

他警告，不应为了政治利益而扭曲法律事实，并补充说，批评应以准确的资讯和正义原则为依据。

“不要把法律问题当作政治弹药。如果你要批评，就应该提出准确的事实，并负责任地进行论证。”

前天，雷尔质疑政府在贪污案中双重标准，并追问当局为何没有就健思基金案再次提控副首相阿末扎希。

随后，巫统宣传主任阿莎丽娜反促雷尔，尊重检控独立原则和司法程序。

扎希健思案获DNAA

2023年9月4日，即便在法庭已裁定表罪成立的情况下，控方撤回了阿末扎希在健思基金案的47项控罪，使吉隆坡高庭最终给予扎希“释放但不等同无罪”（DNAA）。

总检察署于今年1月8日宣布，控方在评估反贪会调查结果后发现，现有证据不足以支持继续提控，因此决定案件列为“无进一步行动”（NFA），并将正式结案。

扎希接着于1月28日入禀高庭，希望把之前取得的“释放但不等同无罪”（DNAA）裁决，进一步改为无罪释放，而总检察署随后表明不反对。

律师公会于2023年12月申请司法审核准令，欲把总检察长和扎希列为答辩人，要求法庭宣判DNAA裁决无效、总检察长的撤控决定越权，同时强制总检察署继续提控阿末扎希。

不过，律师公会于2024年6月败诉，未能从高庭取得司法审核准令。律师公会较后向上诉庭提出上诉，并于今年5月7日翻盘，获准挑战总检察长撤控扎希的决定。

上诉庭也指示将这宗司法审核移交高庭审理。总检察长随后入禀申请，寻求推翻上诉庭裁决。

本月初，联邦法院允准扎希和总检察长的上诉申请，以挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。



