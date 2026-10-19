首相兼财政部长安华指出，不若坊间传闻，政府仍在偿还前朝遗留的债务，包括一马公司（1MDB）的相关债务，同时力求减少举借新债。

《马新社》报道，他在财政部常月集会上说，政府此举旨在巩固公共财政，同时确保各项发展计划与基本服务获得充裕资金。

“国债之所以引发争议，是因为总额持续攀升。事实确是如此，因为旧债必须偿还。有人声称1MDB所有债务早就还清，我不知道他们从何听来，但这绝非事实。”

他说，政府目前仍在偿还1MDB与前朝遗留债务的利息。

“但关键在于新增债务。负责任的政府只会举借必要的款项来治理经济，同时也须未雨绸缪，绝不能让后代子孙为当下的过度开销买单。”

财政部数据显示，截至2026年8月31日，政府替1MDB承担与清偿425亿令吉债务，涵盖本金、利息、诉讼费及营运成本。

仍须承担201亿未清债务

财政部日前在国会书面答复指出，若未来无法追回更多资金，政府仍须承担201亿令吉的未清债务。

财政部副部长刘镇东7月在国会透露，政府担保的1MDB伊斯兰中期票据规模达89亿令吉，包括50亿令吉本金与39亿令吉利息，定于2039年到期。

财政部指出，政府将继续追究法律责任并深化国际合作，尽力追讨遭挪用的1MDB资产，以减轻国家的财政负担。

与此同时，政府的债务管理策略旨在减缓债务膨胀速度，重建财政缓冲，并在持续支持发展开销的同时，积极调动民间资本，减少对政府举债的依赖。



