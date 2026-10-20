国会报道

财政部说明，乡村及区域发展部今年原有预算是21亿令吉，但是为了填补其超支开销，获得追加5亿令吉拨款。

财政部指出，这笔追加资金源自其他部门在发展预算中所节省下的款项。

不仅如此，财政部还将在2027年预算案中，向由副首相阿末扎希掌管的乡区发展部拨出更高额的22亿7000万令吉款项。

财政部这份书面答复是在回应行动党峇眼国会议员林冠英的质询，林冠英要求政府说明，当局将采取何种行动，以向乡区部预算超支一事问责。

“并非一味拨款填坑”

财政部解释，乡区部的超支危机源自乡村道路工程，而政府并非一味地拨款填坑。

财政部9月10日指示乡区部，暂缓发放新的乡村道路工程接纳书，以避免加剧当前积欠工程款的问题。

财政部亦指示乡区部，根据已签发的合约，编制2026年剩余时间及2027年乡村道路工程所需的资金预估，以厘清实际所需的拨款金额。

上个月，副首相兼乡区部长阿末扎希公开呛声，指称乡区道路工程按时竣工，却因拨款迟迟未下放至该部门，导致承包商工程款遭到拖欠，乡区发展部因此背上黑锅。

不过，财政部秘书长佐汉随后回应，乡区部的乡村道路工程拨款并未冻结，款项此前以悉数发放，承包商结账遇阻全因乡区部的年度拨款激进消耗殆尽。



