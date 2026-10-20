随着印尼烟霾危机导致马来西亚空气污染指数飙升，行动党峇眼国会议员林冠英斥责外交部反应软弱，并建议政府特别批准1000令吉税务回扣，供人民购买空气净化器。

林冠英今天在面子书上发表文告表示，印尼如今无力应对烟霾危机，却未明确担责的态度，甚至拒绝国际社会提出的援助。

“印尼至今仍拒绝宣布烟霾情况为国家灾难，显示印尼政府根本没有认真看待这场危机。”

他也认为，外交部对此无为的应对措施，导致人民持续忍受烟霾带来的严重健康问题。

“由外交部长莫哈末哈山主导的马来西亚政府，反应软弱无力，令人失望。”

“莫哈末哈山拒绝建议成立东盟跨境烟霾特别工作队，由东盟各国派驻常设人员，以便随时展开即时灭火行动。”

“在印尼拒绝援助后，莫哈末哈山也拒绝起诉印尼政府，反而继续依赖已证明无效的外交努力。”

“与此同时，马来西亚人民却因日益恶化的烟霾情况而持续受苦，不仅面对严重的健康问题，儿童也无法到学校上课。”

建议供特别税务回扣

林冠英建议，若政府拒绝对印尼采取严厉外交行动，则应为人民提供特别的1000令吉税务回扣购买空气净化器，协助深受烟霾影响的人民减轻价格上涨的负担。

“如果马来西亚政府拒绝对印尼采取行动，协助饱受烟霾之苦的马来西亚人民，那么政府就应该提供一项特别的1000令吉税务回扣，协助人民购买空气净化器，以应对这场烟霾危机。”

“目前，许多空气净化器已经售罄，供应短缺也导致价格上涨。”

“空气净化器有助于减轻烟霾对年长者及幼童健康造成的不良影响。这项购买空气净化器可享有的1000令吉税务回扣，将有助于承担烟霾所带来的部分额外及意料之外的开销，减轻普通马来西亚人民的经济负担。”

据报道，印尼政治与安全事务统筹部长杜东阿都拉曼（Dudung Abdurachman）昨天表示，暂缓马来西亚提出协助印尼的扑火行动。

他表示，包括马来西亚在内的外国援助，若要协助印尼扑灭大范围的森林及土地火灾，必须等到印尼宣布有关情况为国家灾难后才能展开，而印尼政府仍有信心依靠本身的资源应对这场危机。